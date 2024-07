Marc Márquez: "Pecco y Martín están un paso por delante"

Marc Márquez llega este fin de semana a uno de sus circuitos talismán. Con 11 victorias en el trazado de Sachsenring, el piloto de Cervera tratará de volver a lo más alto del podio en el Gran Premio de Alemania, tras perderse las dos últimas ediciones por lesión.

Bautizado como ‘the King of the Ring’, Márquez no ocultó su sintonía con la pista germana, aunque afirmó que este año será difícil marcar una diferencia tan grande como los años anteriores, pues Pecco Bagnaia y Jorge Martín se encuentran en un nivel superior.

"Llegamos a un circuito bueno para mi estilo de pilotaje. Pero Pecco y Martín están un paso por delante, incluso quizás Pecco esté dos pasos por delante del resto", aseguró el catalán en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Alemania.

En este sentido, el ocho veces campeón del mundo quiso aclarar que no será in fin de semana tan fácil como la gente cree, pues habrá que comprobar sus sensaciones con la Ducati en la pista alemana. "Aquí era donde marcaba la diferencia, pero habrá que ver si tengo el suficiente nivel y velocidad para luchar con ellos. No va a ser un fin de semana tan fácil como la gente se espera", señaló el de Cervera.

Sobre la edición pasada, donde no pudo salir a carrera tras sufrir una caída en el warm up, el mayor de los hermanos Márquez indicó que supuso un punto de inflexión. "El año pasado aprendí muchas cosas de este fin de semana y una de ellas es que tienes que tener expectativas reales. No sería realista pensar en llegar aquí y estar primero en cada una de las sesiones", apuntó.

"En 2021 conseguí ganar aquí, pero el año pasado conseguí destrozarme. Para nada puedo arrasar; esto me lo tengo que sacar de la cabeza, si no acabaré como el año pasado. Aquí puedo ganar, pero también tuve una oportunidad en Austin y no lo conseguí", concluyó.

1.000 días sin ganar

Si algo demostró Márquez en 2021 es que Sachsenring es el escenario perfecto para volver a ganar. Tras un 2020 alejado de los circuitos a causa de la lesión en su hombro derecho a raíz de la caída en el Gran Premio de Jerez, el octocampeón volvió a subirse a lo más alto del podio en el Gran Premio de Alemania 2021, 581 días después de su última victoria.

En esta ocasión, Márquez cumple en Sachsenring 1.000 días desde su último triunfo, que fue el 24 de octubre de 2021 en el Circuito Marco Simoncelli, por lo que quedará por ver si el piloto de Cervera logra poner fin a su mayor racha sin victorias.