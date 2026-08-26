Marc Márquez, optimista ante su circuito talismán: "Aragón potencia al máximo mis características"

Quedan menos de veinticuatro horas para que la parrilla de MotoGP aterrice en una de las citas más especiales en el calendario para los aficionados españoles: el Gran Premio de Aragón. Se trata de la tercera de las cuatro carreras que se disputan en nuestro país, por lo que la expectación es máxima. Lo es también para algunos de los pilotos de la parrilla, entre ellos Marc Márquez. Por que si hay un claro favorito para llevarse la victoria en MotorLand Aragón es, sin duda, el vigente campeón.

El '93' acumula en Alcañiz un total de siete victorias en la categoría reina (2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024 y 2025). No es ningún secreto que es una de esas citas que el catalán tiene marcadas en rojo en su calendario anual, puesto que el trazado ayuda a exprimir a la perfección las fortalezas en su estilo de pilotaje.

Los hermanos Márquez y Pecco Bagnaia en el podio del GP de Aragón de 2025 / Javier Cebollada / EFE

MotorLand tiene 10 curvas hacia la izquierda, enverso a las siete hacia la derecha, por lo que predominan las de 'estilo Marc'. Y él mismo lo tiene claro. "En Aragón he conseguido muchos éxitos en el pasado, especialmente en los últimos años sobre la Ducati. Es un circuito que potencia al máximo mis características y el pilotaje de nuestra moto", valora el de Cervera en unas declaraciones compartidas por el Ducati Lenovo, a modo previa del GP.

Se espera que el fin de semana sea un soplo de aire fresco tanto como para Borgo Panigale como para Marc, quienes sufrieron de lo lindo tres semanas atrás en Silverstone (Gran Bretaña). Aprilia se impuso de una forma bestial, y los pilotos Ducati se limitaron a sobrevivir en una pista en la que la degradación del neumático fue mayor para ellos. De hecho, el mayor de los Márquez no pasó de la novena plaza al sprint y la séptima en carrera.

"En comparación con Silverstone y después de dos semanas más de recuperación, estoy convencido de que estaremos mucho más cerca del grupo de cabeza y que podremos luchar por las posiciones importantes tanto en la Sprint como en la carrera del domingo", valoraba el catalán, quien además conoce bien el circuito, donde ha entrenado habitualmente desde pequeño por su proximidad a su Cervera natal.

Buenos recuerdos para Bagnaia

Se espera que sea un buen fin de semana también para el resto de pilotos que monten la Desmosedici. Allí, la moto ha logrado la victoria en cinco ocasiones. Entre ellas, el primer triunfo en 2010 con Casey Stoner, o la cita de 2021 que supuso la primera victoria de Pecco Bagnaia en MotoGP, entre otras.

Pecco Bagnaia y Marc Márquez luchando por la victoria en MotorLand (Aragón) en 2021 / Javier Cebollada / EFE

Precisamente, el italiano también valoró positivamente este aterrizaje en MotorLand tras sumar un cero en la carrera dominical en Silverstone. "Aragón es un circuito al que estoy especialmente unido: aquí conseguí mi primera victoria en MotoGP y también la primera absoluta con Ducati", comenzaba valorando en el mismo comunicado.

"Comparado con Silverstone, es un trazado menos exigente desde el punto de vista físico. Espero estar más cerca de los primeros desde el principio y empezar a volver a la estela de los más fuertes", sentenciaba el turinés.