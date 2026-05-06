Marc Márquez, ante una oportunidad de oro para iniciar la remontada: Le Mans es territorio Ducati

MotoGP aterriza este fin de semana en uno de los trazados más emblemáticos e historicos del calendario y que supura tradición por el mundo del 'motorsport'. A la vista está que acoge una de las competiciones que conforman la Triple Corona del automovilsimo, las 24 Horas de Le Mans. El Circuito Bugatti dará una nueva oportunidad a Marc Márquez de luchar por la victoria tras un inicio de curso complejo... pero juega en su favor el hecho de que es un buen trazado para Ducati.

Cinco de las siete últimas carreras disputadas en el icónico trazado, de 4185 metros y compuesto por 14 curvas, han terminado en Borgo Panigale. Además, cabe destacar que, además, el nueve veces campeón del mundo fue el último piloto en conseguir dos victorias consecutivas en el trazado francés en 2018 y 2019. Desde entonces, cinco pilotos distintos de Ducati han conseguido subirse a lo más alto del cajón.

Marc Márquez en su última victoria en Le Mans, en 2019 / EDDY LEMAISTRE / EFE

En 2020, año de la pandemia, fue Danilo Petrucci quien logró alzarse con la victoria, entonces como piloto oficial de Ducati. Jack Miller se impuso en 2021 con el equipo oficial, tras tres temporadas en las filas del satélite Pramac, compartiendo podio con los dos pilotos locales, Johann Zarco y Fabio Quartararo, respectivamente.

Comenzó desde entonces una disputa por la victoria entre los satélite de la marca italiana. Enea Bastianini, con el Gresini Racing, consiguió imponerse en Le Masns, en un curso en el que se alzó con cuatro victorias y que terminaría dándole el billete a compartir filas con Pecco Baganaia en el equipo oficial por dos cursos (2023 y 2024).

Precisamente en 2023 se impuso el actuar líder de la categoría. Marco Bezzecchi, entonces con la Ducati del VR46, logró imponerse para lograr la segunda victoria de su vida en la categoría reina. Jorge Martín haría lo mismo con el Pramac Racing al año siguiente, para a final de curso sumar 408 puntos que le darían el título mundial ante un Pecco Baganaia que vio frenada su racha de dos campeonatos consecutivos.

La última victoria en el trazado, la de 2025, la conserva Johann Zarco. El francés logró en 2025 su primera victoria en casa, en una de las celebraciones más emotivas que se recuerdan. El piloto local se impuso a sus rivales en una caótica carrera marcada por la lluvia, rompiendo así una sequía de 71 años sin triunfos locales.

El '93' ha ganado tres veces

Todo apunta a que Marc Márquez intentará en este circuito volver a la senda de la victoria, algo que necesita desesperadamente. El catalán es quinto en el mundial a 44 puntos del liderazgo de 'Bezz' con la Aprilia. La fábrica de Noale se ha mostrado muy consistente en el inicio de este curso, mientras que Ducati ha comenzado a perder fuelle y su equipo oficial encadena nueve carreras sin ninguno de sus pilotos en el podio.

El '93' suma dos victorias al Sprint y una 'pole position', pero en el momento de la verdad, la carrera dominical, acumula dos ceros: el pinchazo en Tailandia y la caída en Jerez cuando daba caza a su hermano Álex por la primera plaza.

Marc Márquez busca su victoria número 100 / Ducati Corse

Le mans tampoco es un trazado que se le de especialmente bien... con 9 curvas hacia la derecha y solo cinco a la izquierda (las favoritas de Marc), en la categoría reina se impuso en 2014, 2018 y 2019. También suma dos segundas posiciones (2024 y 2025) y lo que es peor, acumula hasta cuatro caídas en carrera (2016, 2017, 2021 y 2023). Pero el de Cervera se apoyará en el 'factor Ducati' para tener esperanza.

"Le Mans es una pista que me gusta y donde ya fui muy rápido con la Desmosedici GP el año pasado. Será un fin de semana con muchas incógnitas: el tiempo quizá nos regale alguna sorpresa. En cualquier caso, en Jerez trabajamos bien. Quitando la caída, fuimos competitivos y también el lunes dimos un buen paso adelante", ha dicho el de Cervera en el comunicado oficial compartido por el equipo.