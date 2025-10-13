¡Marc Márquez, operado en Madrid!

Ducati ha informado este lunes que finalmente Marc Márquez no ha podido evitar el quirófano tras la lesión de clavícula sufrida hace nueve días en Indonesia y ha sido operado en Madrid.

"Después de pasar revisión médica por su lesión en la escápula derecha, Marc Márquez ha sido finalmente operado con éxito en el Hospital Ruber Internacional de Madrid (España). El mismo equipo médico que le diagnosticó hace 7 días, ha constatado que la fractura de coracoides y la lesión en los ligamentos no muestran signos suficientes de estabilización después de una semana de inmovilización, por lo que, ante el riesgo de inestabilidad residual, se ha decidido realizarle una estabilización quirúrgica y también repararle los ligamentos acromioclaviculares", apunta el comunicado de Ducati, difundido hace unos minutos.

"Esta operación era una de las posibilidades contempladas desde un primer momento por los doctores si el tratamiento conservador estipulado no evolucionaba de manera favorable. En cualquier caso, la recuperación de Marc Márquez, que ya se encuentra en su casa, seguirá el mismo proceso y su evolución marcará su vuelta a la competición", añaden.

Márquez, que se proclamó campeón en Japón el 28 de septiembre y se lesionó una semana después en Indonesia tars ser embastido por Marco Bezzecchi, ya había sido descartado oficialmente para los grandes premios de Australia y Malasia, que se celebran los dos próximos fines de semana, y donde le reemplazará Michele Pirro, el probador de Ducati.

Tras el accidente en Mandalika, se le diagnosticó una fractura en la base de la apófisis coracoides junto con una lesión de los ligamentos del hombro derecho, la misma extremidad en la sufrió su grave lesión en Jerez 2020, con fractura de húmero, que le obligó a someterse a cuatro operaciones. Sin embargo, esta nueva afectación nada tiene que ver con la anterior.

Marc tenía la idea de reaparecer antes del final de la temporada y sobre todo poder participar en el primer test oficial de pretemporada 2026 en Valencia, el 18 de noviembre. Ahora, habrá que esperar la evolución de su lesión, tras esta intervención.