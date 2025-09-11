Marc Márquez y el noveno título: "Me igual dónde, cuándo... hay que intentar que sea lo antes posible"

Marc Márquez, líder del mundial de MotoGP con la Ducati oficial, asegura no estar preocupado ni pensar demasiado en el título mundial. Llega a Misano sin posibilidad de alirón, y de momento prefiere mantener la "misma mentalidad" y afrontatr cita de este fin de semana con la consigna de "estar en el podio".

"Lo he dicho: me da igual dónde, cuándo... pero intentar que sea lo antes posible, lo que significa seguir con la misma mentalidad", ha dicho Marc a su llegada al circuito 'Marco Simoncelli' de Misano. "Hubo un piloto que fue más rápido que nosotros en el GP de Catalunya y, aunque fuimos los que más puntuamos allí, no sirvió para tener bola de partido aquí", ha subrayado.

"Ahora la gente dice Japón, veo bien tener bola de partido, pero tampoco veo tan fácil cerrarlo en Japón, porque significa que Álex puntuará poco aquí y allí", ha advertido el de Cervera: "Seguir en el podio es mi prioridad de aquí a final de temporada", ha añadido.

En cuanto a la cita de San Marino, el mayor de los hermanos Márquez ha recordado que es piloto Ducati y "eso significa que es un gran premio de casa para ellos. Tenemos un montón de compromisos, casi más que en Catalunya, pero estamos dispuestos a ello y dispuestos a disfrutar de un fin de semana de motociclismo, de buen ambiente", ha apuntado.

En tierra hostil

Marc es consciente de que sigue siendo el 'enemigo' de los seguidores de Valentino Rossi y que llega a su territorio, ya que el astro italiano nació en Tavullia, a doce kilómetros del circuito. "¿Que habrá algún pito? Seguro ¿Que habrá aplausos? También. Pero intentaremos dar el ciento por ciento en pista, que es lo importante", insistió el líder del mundial de MotoGP.

Parte de la prensa italiana argumenta que Marc se habría dejado ganar por su hermano en Montmeló para no poder ser matemáticamente campeón, por lo que ello implicaba de celebrarlo en Misano Adriático, en casa de Rossi. Marc, molesto por la insinuación, ha zanjado el tema con contundencia y en español: "¡Los que piensan eso y escriben eso, que les den! (Ahora se lo traducís)".