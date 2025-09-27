Marc Márquez, sobre el Mundial: "Esta vez tengo ganas de cerrarlo"

Marc Márquez está un paso más cerca del título. Después de un sábado al sprint donde terminó en segunda posición, el piloto de Ducati acaricia el alirón en Motegi tras ampliar distancias con su hermano Álex, décimo en la prueba.

La resurrección de Pecco Bagnaia en Japón terminó con doblete de Ducati con Marc en la segunda plaza, Pedro Acosta tercero y Álex Márquez sin puntuar desde la décima. El piloto de Ducati amplía a 191 puntos la diferencia con su hermano Álex, 6 más de los 185 que debía sacar de Motegi para ser campeón. Dicho de otra forma, si el piloto de Gresini no le recorta esos 6 puntos a Marc el domingo, Marc cantería el alirón. El título, se mire como se mire, está visto para sentencia.

Sobre su segunda posición habló Marc tras la carrera a los micrófonos de DAZN: "No nos conformábamos con la tercera plaza porque teníamos bastante. Al principio, la salida no ha sido la mejor. He ido a asegurar en vez de arriesgar, no me esperaba la pasada de Acosta por fuera en la curva 3", reconoció. "Hemos estado más defendiendo que atacado. Viendo que Pecco se estaba escapando, hemos hecho una carrera correcta".

La presión por asegurar el Mundial pesó a un Marc Márquez que no dudó en reconocerlo: "Pesa. Pero pesa un fin de semana. Lo hemos sabido llevar todo el año, pero ahora que se acerca, pesa. No quieres cometer ningún error, no te quieres pasar, vas más rígido de lo normal... no he jugado bien con el cuerpo este fin de semana, tengo que pulir en el Warm-Up algunos errores de pilotaje que he tenido", explicaba. "A ver si en carrera puedo ir más suelto. Al final este fin de semana el objetivo es cerrar ese matchball. Si no pasa, tendremos cinco carreras para intentarlo. Pero este fin de semana toca ser correctos".

Sobre sus objetivos de cara al domingo, el piloto de Ducati lo tiene claro: "No sé como ha quedado Álex, pero mañana el objetivo es quedar en el podio. Me tengo que olvidar en lo que hay en juego y centrarme en pilotar que es lo que sé hacer. Cuando era más joven pensaba bueno, si me caigo ya tendré otras oportunidades. Esta vez tengo ganas de cerrarlo. Lo veo cada vez un poquito más cerca, hoy toca dormir, descansar bien y mañana volver a intentarlo".