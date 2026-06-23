Marc Márquez, en el momento clave para la remontada

Ducati y Marc Márquez, en el marco del Gran Premio de Países Bajos, han hecho oficial la continuidad de su vinculación hasta 2028. Un anuncio que llega en un momento dulce para el piloto de Cervera tras sumar dos victorias consecutivas y recortar un buen puñado de puntos con el líder del Mundial, Marco Bezzecchi.

El piloto ilerdense sufrió un duro contratiempo durante el Gran Premio de Francia. Tras sufrir una caída, se vio obligado a pasar por quirófano para tratar la fractura en el pie y, de paso, solucionar un problema con un tornillo de su hombro derecho que le estaba provocando problemas de sensibilidad. A consecuencia, no solo se perdió el domingo de carreras en Le Mans, sino que fue baja también en Catalunya y se presentó de vuelta en Mugello, casi un mes después, con una desventaja de 85 puntos respecto a Bezzecchi. Entonces Marc era quinto del campeonato y habían en juego todavía 592 puntos en juego.

La situación, después de Hungría y Chequia, ha cambiado radicalmente, tanto por la progresión de Márquez como por el paso a atrás del piloto de Aprilia. Los resultados de Marc en Mugello fueron discretos, séptimo en carrera y quinto en la sprint, pero mejoraron ostensiblemente en las dos siguientes citas, con doblete en Balaton y victoria y tercero en la carrera y la sprint respectivamente en Chequia.

Márquez celebra su victoria en Brno / MARTIN DIVISEK / EFE

Marco Bezzecchi, por su parte, fue tercero en la sprint de Balaton pero se fue al suelo el domingo tras un controvertido accidente con su compañero Jorge Martín en la primera curva.

La situación empeoró para el de Rímini en Brno. El líder del Mundial no solo se fue al suelo el sábado, sino que en un arrebato abofeteó a uno de los comisarios, ganándose una sanción. Bezzecchi no pudo competir el domingo y tuvo que ver desde la barrera como sus rivales le recortaban la amplia diferencia que tenía al frente de la general.

A Assen, Marc Márquez llega ya en la cuarta posición a solo 40 puntos de diferencia con Bezzecchi, o lo que es lo mismo, a poco más de un Gran Premio, teniendo en cuenta que cada fin de semana se reparten 36 unidades (12 en la sprint y 25 en la carrera).

Así va el Mundial / MotoGP

Escenario propicio

Este nuevo escenario se plantea cuando solo quedan dos grandes premios por delante antes del parón estival, Assen y Sachsenring. El trazado neerlandés, a priori, no es uno de los más propicios para Marc, que solo ha conseguido la victoria en tres ocasiones como piloto de MotoGP, aunque llega tras conseguir un doblete en la edición de 2025.

Otra cosa es Sachsenring. El trazado alemán es el auténtico jardín de Marc Márquez, donde ha ejercido un dominio histórico desde sus inicios en el campeonato. En esre escenario ha conseguido 12 veces la victoria (nueve en la categoría reina) y 11 de ellas de forma consecutiva de 2010 a 2021. En 2025, tras tres cursos de sequía, el de Cervera recuperó el título de SachseKing con doblete, ganando en la sprint y en la carrera larga del domingo.

Marc Márquez, en el podio de Sachsenring / GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Entonces el Gran Premio de Alemania fue la undécima prueba del campeonato y con esa doble victoria el catalán dejó ya prácticamente sentenciado el título. Sumaba 344 puntos después de siete dobletes, Tailandia, Argentina, Qatar, Aragón, Italia, Países Bajos y Alemania, y un solo cero, el del domingo en el Gran Premio de las Américas. Seis carreras después de Alemania, en el Gran Premio de Japón, Marc Márquez regresaba a lo más alto y sumaba su noveno título mundial, antes de volver a sufrir un grave accidente y perderse el final del campeonato.

Después del parón llegarán dos citas consecutivas donde Marc se mueve como pez en el agua, Aragón (del 28 al 30 de agosto) y San Marino (del 11 al 13 de septiembre), donde atesora ocho y nueve victorias, respectivamente, a lo largo de su carrera.