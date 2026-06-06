Marc Márquez va a por su mejor versión: "Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo"

No hubo quien hiciese un mínimo de sombra a Marc Márquez durante las 13 vueltas que duró la carrera al Sprint en Balaton Park (Hungría). El piloto de Cervera dominó de principio a fin tras llevarse horas antes la segunda 'pole' de su vida en el trazado húngaro... de las dos que se han disputado. Se siente cómodo en un trazado con más curvas a izquierdas que a derechas, su punto fuerte.

El catalán no tuvo rival y terminó sacando más de un segundo y medio a Acosta por la victoria. Explicó que lo dio todo en las tres primeras vueltas, como si fuera la qualy, para intentar limpiar el grupo y empujar para escaparse. Y funcionó. "Este cirucito al ser de izquierdas, se me da bien. Hemos dado un saltito, estoy contento, que al principio de temporada ni con las de izquierdas iba bien. Ahora falta mejorar a derechas, pero eso ya vendrá", decía tras la carrera en DAZN.

Marc Márquez rodando en Balaton Park (Hungría) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Se trata de su primera victoria tras su doble intervención de hombro y pie derechos, después de su dura caída en Le Mans (Francia) "Para mí lo fundamental es seguir mejorando, este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que hemos cambiado de circuito y hay solo tres curvas a derechas que tienes que empujar fuerte. Aún me queda, pero hay que disfrutar de los buenos momentos, te dan la gasolina para seguir insistiendo", expresaba el piloto catalán.

Jorge Lorenzo le preguntó al de Cervera si cree que podrá recuperar su mejor versión, aquella que le llevó a ganar el campeonato cinco citas antes del final de curso el pasado 2025. La que exhibió antes de lesión en Mandalika (Indonesia). "Yo lo intentaré, luego veremos. Prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo", dijo el '93'.

Un día como hoy hace 16 años, el de Cervera se llevó su primera victoria en el mundial. Cómo han cambiado las cosas desde entonces. "Son números. Veía hoy la primera fila y les sacaba 10 años a Acosta y 11 a Fermín [Aldeguer], más o menos. Los jóvenes llegan, todos los atletas tienen su momento. Es una trasición natural, que los jóvenes poco a poco te vayan empujando, tú vayas sacando un poco más. Pero habrá un momento que te irán empujando más que apartando", expresaba.

No dudó el nueve veces campeón en elogiar a un piloto en concreto. Con el que compartirá box el próximo curso y que fue el único capaz de intentar plantarle cara durante la jornada del sábado en Balaton Park. "Ahí hay un gran Acosta, que ya lo dije en Mugello, menosmal que no va con una Ducati de momento. Pero sí que luego está Fermín, Bezzechi...", expresaba.

Marc tiene claro que su posición ahora es muy distinta a la de hace unos años. Ya no tiene nada que demostrar. "He tenido muchos años de presión, y también quiero disfrutar este deporte", terminaba diciendo.