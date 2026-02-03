Moto GP
Marc Márquez manda desde el primer día
El campeón del mundo, que se perdió los test de Valencia, ha vuelto a subirse a la Ducati 121 días después de su lesión y ha cerrado el primer test de pretemporada en Sepang al frente de la tabla de tiempos
La pretemporada 2026 de MotoGP ya está en marcha. La primera jornada de ensayos en el circuito de Sepang ha dejado dos noticias destacadas: la lesión del francés Fabio Quartararo, que se ha roto un dedo de la mano derecha y ha tenido que poner fin anticipadamente a estos test y el regreso a lo grande del campeón Marc Márquez, que ha acabado al frente de la tabla de tiempos con la Ducati GP26.
Los dos grandes ausentes en la pista han sido Fermín Aldeguer, que se recupera en su casa de Andorra de una fractura de fémur, y Jorge Martín, que ha vuelto a ceder su Aprilia al probador Lorenzo Savadori después de someterse este invierno a otras dos operaciones. Eso sí, ‘Martinator’ se ha desplazado a Malasia para seguir atentamente el trabajo de su equipo con la RS-GP26.
Márquez, 121 días después
Marc Márquez, que tras alzarse con su noveno título mundial (séptimo en MotoGP) en Japón, se lesionó en Indonesia el pasado 5 de octubre, reaparecía en escena con su Ducati 121 días después. El de Cervera, que se perdió el test de Valencia en noviembre, ha estrenado la Desmosedici GP26 y ha acabado el día como el más rápido (1.57.018). Toda una declaración de intenciones.
Su hermano Álex Márquez, ahora también con moto de fábrica en Gresini, ha liderado la sesión matinal, para cerrar en cuarta posición, a 4 décimas y precedido por Di Giannantonio con la Ducati del VR46 y Maverick Viñales con la KTM del Tech3.
Los tiempos en Sepang. Día 1.
1. M. Márquez (Ducati) 1:57.018
2. F. Di Giannantonio (VR46 Ducati) a 0.256
3. M. Viñales (KTM Tech3) a 0.277
4. A. Márquez (Gresini Ducati) a 0.469
5. M. Bezzecchi (Aprilia) a 0.506
6. L. Marini (Honda) a 0.551
7. J. Mir (Honda) a 0.675
8. F. Bagnaia (Ducati) a 0.702
9. F. Quartararo (Yamaha ) a 0.851
10. F. Morbidelli (VR46 Ducati) a 1.050
11. J. Zarco (Honda LCR) a 1.122
12. E. Bastianini (KTM Tech3) a 1.143
13. B. Binder (KTM Factory) a 1.176
14. J. Miller (Pramac Yamaha) a 1.234
15. P. Acosta (KTM Factory) a 1.295
16. A. Rins (Yamaha) a 1.302
17. A. Ogura (Trackhouse Aprilia) a 1.595
18. R. Fernández (Trackhouse Aprilia) a 1.641
19. D. Moreira (Honda LCR) a 1.664
20. T. Razgatlioglu (Pramac Yamaha) a 1.869
21. L. Savadori (Aprilia) a 1.890
22. A. Dovizioso (Yamaha) a 3.663
23. A. Fernández (Yamaha) a 4.036
