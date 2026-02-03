Marc Márquez manda desde el primer día

La pretemporada 2026 de MotoGP ya está en marcha. La primera jornada de ensayos en el circuito de Sepang ha dejado dos noticias destacadas: la lesión del francés Fabio Quartararo, que se ha roto un dedo de la mano derecha y ha tenido que poner fin anticipadamente a estos test y el regreso a lo grande del campeón Marc Márquez, que ha acabado al frente de la tabla de tiempos con la Ducati GP26.

Los dos grandes ausentes en la pista han sido Fermín Aldeguer, que se recupera en su casa de Andorra de una fractura de fémur, y Jorge Martín, que ha vuelto a ceder su Aprilia al probador Lorenzo Savadori después de someterse este invierno a otras dos operaciones. Eso sí, ‘Martinator’ se ha desplazado a Malasia para seguir atentamente el trabajo de su equipo con la RS-GP26.

Márquez, 121 días después

Marc Márquez, que tras alzarse con su noveno título mundial (séptimo en MotoGP) en Japón, se lesionó en Indonesia el pasado 5 de octubre, reaparecía en escena con su Ducati 121 días después. El de Cervera, que se perdió el test de Valencia en noviembre, ha estrenado la Desmosedici GP26 y ha acabado el día como el más rápido (1.57.018). Toda una declaración de intenciones.

Su hermano Álex Márquez, ahora también con moto de fábrica en Gresini, ha liderado la sesión matinal, para cerrar en cuarta posición, a 4 décimas y precedido por Di Giannantonio con la Ducati del VR46 y Maverick Viñales con la KTM del Tech3.

Los tiempos en Sepang. Día 1.

1. M. Márquez (Ducati) 1:57.018

2. F. Di Giannantonio (VR46 Ducati) a 0.256

3. M. Viñales (KTM Tech3) a 0.277

4. A. Márquez (Gresini Ducati) a 0.469

5. M. Bezzecchi (Aprilia) a 0.506

6. L. Marini (Honda) a 0.551

7. J. Mir (Honda) a 0.675

8. F. Bagnaia (Ducati) a 0.702

9. F. Quartararo (Yamaha ) a 0.851

10. F. Morbidelli (VR46 Ducati) a 1.050

11. J. Zarco (Honda LCR) a 1.122

12. E. Bastianini (KTM Tech3) a 1.143

13. B. Binder (KTM Factory) a 1.176

14. J. Miller (Pramac Yamaha) a 1.234

15. P. Acosta (KTM Factory) a 1.295

16. A. Rins (Yamaha) a 1.302

17. A. Ogura (Trackhouse Aprilia) a 1.595

18. R. Fernández (Trackhouse Aprilia) a 1.641

19. D. Moreira (Honda LCR) a 1.664

20. T. Razgatlioglu (Pramac Yamaha) a 1.869

21. L. Savadori (Aprilia) a 1.890

22. A. Dovizioso (Yamaha) a 3.663

23. A. Fernández (Yamaha) a 4.036