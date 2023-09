Marc Márquez se llevaría a su jefe técnico de Honda

El piloto de Cervera quiere llevarse a Santi Hernández al equipo Gresini La petición de Honda es que comunique su decisión en tiempo

Marc Márquez está preparando su desembarco al equipo de Ducati, según informa 'AS'. Ahora informa que la intención de Marc Márquez sería llevarse a Santi Hernández, jefe técnico en su nueva aventura. La decisión sería porque es un hombre de su total confianza.

Márquez, no es dubitativo sobre como le dejaría la moto el equipo técnico de Gresini, pero espera contar con Hernández, por su amistad y su total determinación. La intención del ocho veces campeón si se va al Gresini Racing MotoGP, opción que ha cobrado mucha fuerza, es llevarse con él al ex técnico de Öhlins, para intentar juntos volver a ser competitivos, algo que echa en falta él y el campeonato. El 'trueno' de Cervera quiere volver a rugir pronto, y ve que con su moto Honda lo tendrá más dificil.

El equipo de Griesini Racing estaría preparando una moto para las cualidades de Marc Márquez, quien quiere resarcirse de estas malas temporadas, donde no ha podido competir por ser campeón de Moto GP. En los últimos días ha habido un cambio de discurso de Ducati, quien en principio no contaba en fichar al piloto catalán. Eso si, Ducati yaha afirmado que: “La Ducati de Pramac será para Morbidelli, no para Márquez”, eso sí, la Ducati de Gresini, estaría más cerca del objetivo de contar con un ocho veces campeón del mundo.