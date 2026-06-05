Marc Márquez lidera casi al completo la primera tanda libre en Hungría

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha liderado casi al completo la primera tanda libre de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de MotoGP, disputada este viernes en el circuito de Balaton Park.

El vigente campeón del mundo de MotoGP lidera la tanda libre inicial de entrenamientos, por primera vez, casualmente desde el Gran Premio de Hungría de 2025.

El español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) fue la primera referencia de la categoría reina al rodar en su cuarta vuelta en 1:39.798, todavía muy lejos del récord establecido el pasado año por el español Marc Márquez con 1:36.518.

Apenas tres vueltas más tarde Acosta rebajó su registro hasta 1:39.005, pero por detrás de él iba un Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) que iba marcando parciales por debajo de la vuelta rápida, pero falló en el tercero de ellos y aunque se situó segundo, con 1:39.619, a más de seis décimas de segundo del 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

Pero Marc Márquez no desistió en su empeño y con casi veinte minutos por delante el vigente campeón del mundo le arrebató la primera plaza a Acosta por escasamente dos milésimas de segundo, 1:39.003 en el undécimo giro y, en el siguiente, lo volvió a hacer con 1:38.626 y siempre con el mismo juego de neumáticos de compuesto intermedio en ambos ejes.

Con esa referencia de Marc Márquez se llegó hasta la última fase de la sesión, en la que el madrileño Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) se coló en la segunda posición, a 169 milésimas del campeón, por delante de Acosta, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y de los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

El líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) acabó en la novena posición, con su compañero de equipo y campeón del mundo de MotoGP en 2024, el español Jorge Martín, duodécimo.