Marc Márquez lanza un aviso: "Es mucho mejor ser el perseguido que el perseguidor"

Punto y final a un fin de semana que sabe a gloria para Marc Márquez. El piloto de Cervera suma el segundo fin de semana consecutivo con pleno de puntos (los 37 que se reparten en victorias) y aterrizará dentro de cuatro días en el Red Bull Ring de Austria como líder del Campeonato del Mundo de MotoGP.

El catalán no pudo repetir la estrategia de la carrera al Sprint, cuando se coló por el interior de la curva 1 para superar a Marco Bezzecchi, el 'poleman'. En la carrera larga, el italiano salió como un tiro y cerró la puerta a cualquier adelantamiento. Sin embargo, a las pocas curvas el '72' se iba al suelo. Y dejaba en bandeja el liderato al vigente campeón.

"No hace mucho, en la última vista a Italia, salí a 102 puntos del líder"

También del título mundial. Todo lo que necesitaba el '93' para ponerse líder era que Martín cayese a la quinta palza. Y así fue. De esta manera, ahora ambos empatan en 274 puntos pero el del Ducati Lenovo se coloca en la primera plaza por mayor número de victorias. 5 por la única lograda por 'Martinator'. "Casi no me lo puedo creer, no me parece real, no hace mucho, en la última vista a Italia, salí a 102 puntos del líder y, ahora comparto esa posición con Jorge, es verdad que queda mucho, pero es muy reconfortante estar en esta posición", comentó Marc ante el micrófono de MotoGP TV.

Posteriormente, analizó con más profundidad lo sucedido en carrera. "La caída de Bezzecchi pasa porque vamos al filo de la navaja. Cuando se va a esos tiempos y ritmos, es muy fácil cometer un error; de allí la importancia de la concentración", comenzaba valorando Marc ante el micrófono de DAZN. "Cuando vi la caída de Bezzecchi me relajé demasiado. Y eso dio opción a que Martín me atacara. Por suerte, poco a poco me rehíce, y fui recuperando las sensaciones de ayer", continuaba explicando, sobre sus sensaciones durante la carrera.

Marc Márquez en el podio de Misano / DANILO DI GIOVANNI / EFE

El hombro derecho del nueve veces campeón es uno de los temas más recurrentes en los medios de comunicación, y viendo cmo eso le afectaba, trató de zanjar el tema compartiendo una foto que no pasó desapercibida para nadie con la intención de reenfocarse en lo que pueda suceder en pista. "Tras lo que pasó después de Aragón [la foto], me encuentro mentalmente con esa libertad que me deja concentrarme en mi trabajo", decía el catalán.

"Tengo que medir mucho los tempos, porque eso es lo que me ha hecho sobrevivir estos momentos, y lo que me ayuda en las situaciones de tensión. Es verdad que sin velocidad no hay nada que medir. Pero he salido convencido de que, lo que hago, lo hago bien", decía. No antes, sin dejar la frase más contundente: "Mentalmente, es mucho mejor ser el perseguido que el perseguidor".