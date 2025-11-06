Marc Márquez lanza 93 réplicas exclusivas de su casco de campeón

Marc Márquez hizo historia el pasado 28 de septiembre al conquistar su noveno título mundial, séptimo en la categoría reina de MotoGP, en el GP de Japón. El piloto de Cervera lo celebró con un casco muy especial, en rojo intenso y con el lema "more than a number" (más que un número), para zanjar controversias y destacar el mérito que suponía haber regresado del 'infierno' de las lesiones para volver a la cima seis años después.

Ahora y por primera vez en este deporte, se lanza una reproducción oficial del casco que lució Marc Márquez para conmemorar su éxito en 2025. como muestra de agradecimiento por el apoyo incondicional de fans y patrocinadores.

Aspecto del casco exclusivo de MM93 / Vertical

Solo se producirán 93 unidades oficiales, cada una numerada y certificada, lo que convierte a esta obra maestra, fabricada por los maestros artesanos de Shoei, en una pieza de colección. Una oportunidad única para poseer un casco que encarna el espíritu, la excelencia y el legado de un campeón.

Las 93 unidades han sido meticulosamente elaboradas y pintadas a mano en Japón, con un diseño exclusivo del estudio español Dave Designs, combinan tecnología e innovación, a la vanguardia de los cascos de carreras. Cada unidad está numerada secuencialmente según su orden de producción.

Los cascos han sido pintados a mano y fabricados artesanalmente / Vertical

Este artículo está disponible para pre-reserva (6990,00 €) y se enviará entre entre el 15 de enero y el 30 de abril a sus afortunados propietarios. Se puede formalizar la solicitud en la web oficial del piloto: https://marcmarquez93.com/es_es/special-helmet-world-champion-2025