Marc Marquez: "Si el jueves me dices: 'No ganarás, pero compartirás podio con Álex', firmo"

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), segundo en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, reconoció que, a pesar de todos los problemas que tuvo, tenía el podio "entre ceja y ceja".

"Estaba haciendo una remontada constante y muy precisa, sabía que tenía ritmo y mantuve la calma, con Morbidelli me estaba costando más, se había ido largo dos vueltas antes y le había enseñado la moto, y cuando se ha ido más largo, digo ‘voy’, el contacto ha sido fuerte, casi me caigo, y me ha tocado pelear con Bastianini, pero he entrado fuerte, era la única forma de entrar y pensé si tú juegas fuerte, yo juego fuerte", dijo Marc Márquez sobre el momento más crucial de la carrera.

"Ayer tenía ese fuerte impacto en las costillas y hoy los fisioterapeutas han hecho un gran trabajo y el doctor Charte también. Es verdad que he salido con un cóctel potente para la carrera, pero me he encontrado mucho mejor", afirmó el piloto que el viernes sufrió una dura caída en la practice que le costño una pequeña fractura en un dedo de la mano izquierda y un fuerte golpe en el costado.

De la jornada, lo más positivo para el catalán fue compartir podio con su hermano Alex, Algo "que veía este año inalcanzable". "Ya me cuesta estar a mí en el podio, a él, hasta el momento, tampoco le estaban saliendo las cosas como esperaba. Sí esperaba, decía: 'A lo mejor un día en agua, si a los dos se nos cuadra, pero poder hacerlo aquí, en una carrera rápida, en seco, tirando desde el principio... Si el jueves me dices: 'No ganarás, pero compartirás podio con Álex' te lo firmo".