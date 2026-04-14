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MOTOGP

¿Qué hace Marc Márquez en Japón?

El campeón de MotoGP sorprende a sus fans con una foto en el aeropuerto de Haneda, en su visita relámpago a Tokio

Marc Márquez

Marc Márquez / Ducati Corse

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Marc Márquez ha sorprendido esta mañana al publicar en sus redes sociales una foto en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. En pleno parón de MotoGP y mientras se recupera de su lesión en el hombro que le ha privado de rendir al máximo en las tres primeras citas del Mundial 2026 -Tailandia, Brasil y EE.UU) -, el vigente campeón ha hecho una visita relámpago a Japón.

Lógicamente, han sido muchos los seguidores del piloto de Cervera que han relacionado el viaje de Márquez al país del Sol Naciente con una posible negociación con Honda. Pero aunque el '93' debutó en la clase reina con la escudería japonesa y allí vivió sus mayores éxitos profesionales durante once temporadas, la realidad es que parece tener atado su futuro inmediato en Ducati y solo falta que se anuncie oficialmente su continuidad en Borgo Panigale para 2027.

La foto que ha colgado Marc en redes

La foto que ha colgado Marc en redes / instagram

El motivo real de la visita de Marc a Tokio ha sido que estaba invitado a participar en un evento organizado por su proveedor de cascos, Shoei. Como se recordará, el fabricante nipón conmemoró el noveno título mundial de Márquez, el séptimo de MotoGP, con una edición limitada del casco rojo que utilizó Marc al proclamarse campeón en Japón en octubre de 2025, con la inscripción 'More than a number' (Más que un número), el lema de celebración. Un casco que rondaba los 6.900 euros y del que se agotaron las 93 unidades puestas a la venta.

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Mientras tanto, a miles de kilómetros, en el circuito de Misano Adriático, el probador de Ducati Michelle Pirro ha estrenado la MotoGP de la nueva era de 1000 cc que utilizará Marc Márquez en la temporada 2027, siempre que tal como se espera, formalice su acuerdo de renovación con el equipo italiano.

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