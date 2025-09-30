El Marc Márquez más íntimo: de la resaca en Japón al sueño de formar una familia

Marc Márquez conquistó Japón para sumar su séptimo título de MotoGP y el noveno a nivel profesional. Una conquista que va más allá de lo deportivo, debido a que el sacrificio que ha tenido que hacer el piloto para llegar a la cima ha ido más allá de simples obstáculos. Las lesiones le oscurecieron el futuro profesional, pero tras una bonita y profunda conversación con su abuelo, volvió a subirse a la moto con más ambición que nunca.

Y lo logró. El pasado fin de semana, Márquez se proclamó campeón del mundo. El piloto lo celebró de forma eufórica, sin poder evitar emocionarse. “La llamada más especial que recibí cuando gané fue la de mi madre”, decía Márquez con los ojos prácticamente llorosos.

¿Para qué cambiar?

Un Márquez sin límites y que deja su futuro bastante claro: quiere seguir corriendo, en Ducati, y seguir con la misma dinámica. “Aún no hemos hablado nada, es pronto. Se suele hablar en enero, febrero... Pero como he dicho siempre, si estoy en un sitio feliz y tengo lo que quiero, ¿para qué cambiar? De momento a disfrutar este año y seguir con la misma dinámica”, decía en una entrevista concedida al Partidazo de la Cope, junto a Juanma Castaño.

A sus 32 años, suma nueve títulos a nivel profesional, el segundo español con más trofeos tras Ángel Nieto. Un hombre que pasará a la historia, generación a generación. “Para mí, lo más importante es que el día que cuelgue el mono, la gente no sólo se acuerde de cuántos títulos tengo, sino de lo que he transmitido en el deporte. Mientras esté convencido de que puedo seguir, haciendo los sacrificios que hago y estar los 365 días del año pensando en la moto y como mejorar, mi carrera deportiva va a seguir”, afirmaba Márquez, que es feliz compitiendo y no quiere cambiar nada de su vida.

'Resacón en Japón'

Como buena celebración, Márquez se fue junto a sus amigos y su equipo a celebrarlo en un karaoke japonés. Fueron a un local cerca del aeropuerto, para regresar enseguida a España tras un par de tragos. "El día está cuesta arriba ya. Chupito de saque, por la mañana resaque. Bebí lo que pillaba por allí encima. Estuvimos en un karaoke, el peor antro que te puedas imaginar, pero está cerca del aeropuerto y siempre vamos allí. Es el cuarto cinturón que celebro allí", decía con una sonrisa entre ceja y ceja.

"Canté de todo: 'La camisa negra', 'Despacito'... de todo", decía Márquez. La realidad es que se lo pasó a lo grande. Márquez se puede permitir celebrarlo de la manera que más quiera, y alargar la noche como cuando eres adolescente.

Feliz en casa y... ¿Con un mini Márquez a la vista?

A Márquez le comentaron sobre su vida más íntima. El piloto español es un 'tipo' familiar y actualmente comparte vida con Gemma Pinto, su actual pareja, que en más de una ocasión ha comentado que "le aporta calma" y está muy a gusto con ella.

Juanma Castaño le preguntó sobre la posibilidad de tener hijos y, aunque quizá sea pronto, a Marc le haría mucha ilusión. “Estoy muy feliz con mi pareja. Me gustaría hacer un Márquez o una Márquez pequeñita en un futuro, sí, pero tiempo al tiempo”, comentaba con una sonrisa pícara.

No nos queremos imaginar como sería otro Márquez subido a una moto. Al piloto le va todo sobre ruedas. Pero por ahora, no es el momento de cambiar ninguna dinámica de su vida. Márquez quiere seguir disfrutando de su séptimo título y enfocado a nivel profesional.