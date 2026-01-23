Olvidado Rossi, Márquez ya es el ídolo de los 'ducatistas'

La presentación del lujoso equipo Lenovo Ducati, campeonísimo de MotoGP al atesorar los tres o cuatro títulos en litigio (campeón del mundo de constructores, campeón de pilotos, campeón de escuderías y ‘rookie’ del año), se suele celebrar en la estación de esquí italiana de Madonna di Campiglio.

Tras el acto protocolario en un precioso y coqueto teatro o sala de actos del pueblo nevano, donde el protagonismo corrió a carga de Claudio Domenicali, CEO de la firma de Borgo Panigale, y, por descontado, de Marc Márquez, nuevo campeón del mundo de la máxima categoría y tras una comida rápida, el equipo rojo, este año con algún tinte blanco, siempre se acerca a la Piazza Sisi, donde, a pequeña escala, se suele reproducir, ante cientos de ducatistas y aficionados a las motos, la misma presentación.

En esta ocasión, el escenario era una parte de la plaza y los protagonistas del equipo Lenovo Ducati debía ocultarse tras dos o tres pequeñas casetas y/o edificios. A medida que los presentaban, aparecían ante los ‘tifosi’, haciendo un pequeño parlamento y posando para cientos de móviles, observé que, entre el público, había dos jóvenes enarbolando una pancarta en la que se podía leer “É ROSSO / 93 / Ducati Corse / …CHE STORIA GRAZIE MARC”.

Son muchos los que recuerdan que Valentino Rossi corrió 36 grandes premios con Ducati, en 2011 y 2012, y no ganó ninguno. Marc Márquez ya ganó, en 2024, con la Ducati 'satélite' del equipo de Fausto Gresini y, el pasado año, se proclamó campeón del mundo arrasando.

Le hice una foto a la pancarta con mi móvil y traté de averiguar dónde estaba Marc. Y, sí, al encontrarlo, junto a su pareja Gemma Pinto y Jimmy Martínez, manager del nueve veces campeón del mundo, le extendí mi móvil ante sus ojos y le dije “mira lo que te espera cuando salgas a la plaza”. “Oooooooh, cómo me gusta esa pancarta”, replicó el piloto de Cervera (Lleida). Y, en efecto, lo primero que soltó cuando le dieron el micrófono para hablar fue “¡gracias! ¡cómo me gusta esa pancarta!”

La patada de 'Vale'

El año pasado, en esta misma Piazza Sisi, hubo bastantes pitos. Algunos ‘ducatistas’ temían, tal vez, lo que acabó ocurriendo, que el campeonísimo catalán arrasase con la fabuloso Ducati ‘Desmosedici’, no solo a su nuevo compañero Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, sino al resto de pilotos italianos, que son, como los españoles, cantidad.

Bueno, la verdad es que algunos de esos pitos también fueron, tal vez, de ‘rossistas’, que aún se acuerdan de la pelea, del patadón, que su admirado ‘Doctor’ le propinó a Márquez, en Malasia-2015, el popular ‘Sepang Clash’. Es más, la pancarta estaba inspirada en el grito, en la bronca, que Davide Tardozzi, Team Manager de Lenovo Ducati, propinó al público de Mugello-2025, cuando pitaron a Marc al subir al podio. “¡É rosso, é nostro, é rosso!”, gritó Tardozzí, el primer admirador de MM93, mientras se golpeaba el pecho con su puño derecho. Puede ser un buen momento ¿verdad? para recordar que Rossi corrió dos años (2011 y 2012) en el equipo oficial Ducati y no ganó ni uno solo de los 36 grandes premios que disputo con la moto rosa.

Marc Márquez posa, en Madonna di Campiglio, junto a su nueva Ducati. / DUCATI LENOVO MEDIA

La vida, en ese sentido, ha dado un giro de 360 grados. Los ducatistas, los ‘tifosi’ italianos, se han dado cuenta de que ‘il cannibale’ es el mejor piloto del mundo y, en efecto, empieza a identificarse por completo con el mundo rojo. Por eso, las primeras palabras que dijo cuando fichó por la marca italiana fue “¡todo al rojo!”

Lo dejó atónitos

Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, reconoció al diario ‘Sport’, esa misma tarde, en la Piazza Sisi, que “desde que llegó a Ducati, desde que pisó Borgo Panigale, desde que entró en nuestro departamento de competición, Marc se ganó el cariño de todos nosotros, por su naturalidad, sonrisas y, sobre todo, humanidad”.

En cierta ocasión, Motosprint.it contó que antes de pisar el departamento de competición de Ducati, semanas antes de contactar, por vez primera, con su nuevo equipo, Marc estuvo estudiándose el rostro, la cara, la fisonomía y los nombres, por supuesto, de las decenas de técnicos, ingenieros, especialistas, mecánicos y amplio ‘staff’ directivo de su nuevo equipo.

Noticias relacionadas

Y, en la primera toma de contacto, en un test en el Circuit de Catalunya, todos los miembros del Lenovo Ducati se quedaron alucinados al comprobar que Marc, al saludarlos, se dirigía a ellos por su nombre y apellido. De pronto, le presentaron a uno que no conocía, no supo cómo llamarle y, al estrechar su mano, le dijo “perdona, ¿tú por qué no sales en la web del equipo Ducati?” Y es que, en efecto, era un recién llegado al que no habían tenido tiempo de incluir en la web que Marc había estado memorizado para su primer encuentro con el equipo campeón.