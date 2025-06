Marc Márquez, apto para correr el sábado: “Nos hemos salvado. Las caídas han sido suaves, pero el problema son las piedras”

Viernes complicado para Marc Márquez en el TT de Assen. El piloto de Ducati se fue al suelo durante los primeros libres del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP y repitió en el tramo final de la practice, dejando imágenes de preocupación. El catalán se quedó unos segundos de rodillas sobre la grava y tuvo que ser acompañado por los comisarios. Ya en los garajes, al quitarse el casco, se desveló que había sufrido también un corte importante en la barbilla. Tras pasar por los servicios médicos del campeonato, se disiparon las dudas, y fue considerado apto para correr este sábado.

El doctor Ángel Chartre, director médico de MotoGP, dio el parte sobre el estado del piloto tras ser atendido. “Tiene una contusión pélvica y un punto de sutura en la barbilla. Tranquilidad absoluta. Todo va bien”, indicó en declaraciones que recoge 'DAZN'.

Poco después, fue el propio piloto el que explicó cómo había sido la jornada y las dos caídas que sufrió durante las sesiones. "Hoy ha sido un día duro para el cuerpo...nos hemos salvado, porque han sido dos caídas rápidas pero suaves, entre comillas, pero el problema ha sido las dos veces cuando he llegado a la grava. Aquí en este circuito no es grava, son piedras, y me han provocado el golpe en la cara, el golpe en el dedo y en el codo esta mañana", indicó el de Cervera.

Respecto a la caída en la practice, en la que se le pudo ver durante unos segundos arrodillado en el suelo, desveló que algunas de esas piedras le dieron "en el estómago, lo que ha hecho que tardara más en recuperarme". "Pero estoy con buenas sensaciones", dijo, optimista de cara a las siguientes sesiones.

Con cautela para el sábado

Respecto a sus opciones apuntó que "ahora falta ver como me levanto mañana, como se calienta el cuerpo, porque esta es una da las cosas que se notan". "Ya no te levantas igual que con 20 años pero intentaremos seguir con la misma dinámica que hoy, porque era muy buena", avanzó.

"Las dos caídas tienen un por qué. La primera el neumático aun no tenía la temperatura correcta, había hecho una vuelta demasiado lenta y he llegado allí. Y en la segunda me he visto obligado a hacer el 'time attack' con el neumático de la caída de esta mañana, el delantero, porque no teníamos cantidad y ya era bandera roja, llevaba muchas vueltas para poder atacar, cosa que no he tenido en cuenta, y se me ha cerrado en la curva", analizó para los micrófonos de 'DAZN'.

"Ayer insistía en que ahora vienen carreras muy seguidas, dobletes y las lesiones forman parte de nuestro deporte, pero no puedes salir a pista pensando en no me puedo caer, tienes que intentar buscar el límite, siempre sin sobrepasarlo... unca me había pasado en un 'time attack' y hoy me ha pasado, pero esto forma parte de nuestro trabajo"; zanjó al respecto.