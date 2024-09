Marc Márquez: "Esto no ha hecho más que empezar"

Marc Márquez se mostró pletórico tras lograr imponerse en el GP de Aragón. Tres años y 1043 días después, el piloto catalán logró volver a alzarse con la victoria en una carrera de Moto GP. Lo hizo, además, con mucha superioridad, imponiéndose al actual líder del mundial, Jorge Martín.

"Gracias Aragón, nos vemos el año que viene otra vez. Esto no ha hecho más que empezar", afirmó Márquez tras el triunfo, dirigéndose a los aficionados. "Ha sido una carrera increíble, es brutal ganar delante de esta afición excepcional, ha resultado una carrera muy difícil, era complicado mantener la distancia y la concentración, tenia guardado un extra en el bolsillo, por si acaso, y lo he sacado a mitad de carrera", explicó.

"Se ha hecho larguísimo"

"Super contento, sobre todo porque la venia persiguiendo, sin obsesionarme, se ha hecho larguísimo, pensaba que acaba y quedaba media carrera, ha costado mantener los nervios y fluir en pista, pero lo hemos conseguido, no lo he hecho solo, con mucha gente detrás", analizó Márquez.

El que fuera campeón del mundo de MotoGP quiso dejar agradecer también el apoyo que ha recibido de manera incondicional: "He tenido la gran suerte de conseguir la victoria muy cerca de mi casa, la mayoría de gente que me han ayudado están aquí, mi familia y amigos, el equipo Gresini que me esperó todo el año pasado, un deportista está solo en pista, pero en casa y en los malos momentos siempre tienes gente a tu lado que te ayuda y te hace sacar las alas. Cuando te paran los pies te salen alas, me dijo un amigo mio el sábado".