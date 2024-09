Marc Márquez: "He destrozado mi fin de semana con ese error de la Q2"

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) dijo este sábado que ha "destrozado" su fin de semana por "ese error" que cometió en la Q2 de la sesión de clasificación y que le hizo salir desde la novena plaza.

"Si eres poco ambicioso dices 'bien, porque salías noveno y es un circuito que cuesta mucho adelantar', pero como siempre soy autocrítico, he destrozado mi fin de semana con ese error de la Q2 ya que venía de una vuelta que me colocaba en segunda línea, y a falta de dos curvas me he ido al suelo. Saliendo desde tercera, nuestras opciones, tanto en el sprint como en la carrera larga, se ven muy penalizadas, por lo que hoy lo hemos salvado con ese quinto puesto", aseguró el ocho veces campeón del mundo.

De su adelantamiento a Pedro Acosta afirmó: "Él ha cometido un pequeño error en el piano, se le ha movido un poco la moto y ha tenido que cortar y yo lo he aprovechado, he tirado un poco de experiencia para defenderme al final".

No obstante, Marc Márquez se mostró optimista al asegurar: "El punto importante es que tengo la velocidad, me siento cómodo y estoy en un ritmo similar a los cuatro primeros, pero estos pequeños errores son los que quiero evitar de aquí a final de año, porque esta vez ha pasado justo en la vuelta que tocaba no fallar así que intentaré mejorar para el futuro".