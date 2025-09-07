Marc Márquez: "Hay que disfrutar estos momentos únicos que serán muy difíciles de repetir en un futuro"

Marc Márquez acumulaba una racha de 105 días sin bajarse del primer escalón del podio que se vio frenada en seco en el Gran Premio de Catalunya. Un dato menor para el de Cervera que dio por bueno ese segundo puesto al ser su hermano Àlex el que le superaba.

"Si alguien tiene que cortar la racha, que algún día tarde o temprano se tenía que cortar me alegro que haya sido Alex", aseguró, recordando sus palabras del jueves, cuando afirmó que "esperaba un fin de semana difícil, donde tocaría trabajar más". "Esa racha la ha cortado Alex en un circuito en el que siempre ha sido muy rápido", apuntó.

"Ha ganado en Moto3, lo ha hecho dos veces en Moto2 y ahora también en MotoGP, y ha sido el único piloto Ducati en lo que va de temporada que ha sido capaz de ganarme en una sprint, que fue en Silverstone, y también en ganarme aquí. Ayer me iba ganando ya, pero se cayó, y hoy me ha ganado", explicó Marc en la rueda de prensa posterior al Gran Premio.

Los Márquez celebran su doblete con los aficionados / EFE

El de Ducati afirmó que la del sábado en la sprint fue "una victoria agridulce" con la caída de su hermano y reconoció que "en Jerez me dio mucha rabia caerme y que ganara él la carrera y no poder compartir el podio con él", una situación que cambió por completo este domingo. "En la situación que tenemos hay que disfrutar la vida y estos momentos únicos, que serán muy difíciles de repetir en un futuro, porque aunque parezca normal, yo lo sigo valorando y sacando de esa normalidad", afirmó respecto al doblete con su hermano, con quien también comparte la zona alta de la clasificación general.

Gestión de carrera

Marc Márquez comentó que "lo más importante para mí es que sufriendo, jugándomela y con el error al final, cuando he perdido el rebufo, estaba con él, estaba cerquita, lo veía, lo veía, pero no he podido". "Desde el FP1(Àlex) era el piloto más rápido en pista, ha hecho el récord de la pista. En carrera veía que el neumático bajaba, pero seguíamos rodando en los 40 bajos y no tenía más", explicó sobre su final de carrera.

"En las carreras muchas veces atacar no es siempre lo bueno. Muchas veces tienes que saber entender en qué momento de la carrera estás, lo que requiere. Y hoy requería usar el rebufo de Alex para alejarme de los otros y luego jugármelo al final", analizó.

Sobre el nivel que está mostrando su hermano Àlex, el mayor de la saga fue rotundo: "Yo estoy convencido que si Álex Márquez tuviera otro nombre, se valoraría mucho más la temporada que está haciendo".