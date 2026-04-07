Marc Márquez habla sin tapujos de su fortuna: "La casa, unos 10 millones, es una inversión"

Marc Márquez debutó en el Mundial con solo 15 años, en 2008, y a los 33 acumula ya un largo y prolífico historial, con nueve títulos mundiales (siete en la clase reina) y 99 victorias. Un éxito que le ha convertido en una estrella mundial y lógicamente le ha reportado también un gran fortuna.

Aunque el aspecto económico nunca ha sido una prioridad para él, como demostró al renunciar a un megacontrato en Honda para subiurse a la Ducati del modesto Gresini en 2024, Marc no esconde que MotoGP le ha cubierto de ‘oro’ y en una entrevista concedida a ‘Autobild’, se abre a explicar como ha gestionado su patrimonio en estos años.

“Cuando tú llegas al mundial, ¿qué buscas, dinero o la mejor moto? A mí me enseñaron que había que decantarse por la mejor moto porque te lleva a conseguir resultados y eso a la vez te llevara a MotoGP, donde se gana el dinero de verdad”, recuerda Marc. “Me mentalizaron y ahora lo entiendo”.

Tras conquistar su primera corona en la clase reina, en 2013, con Repsol Honda, el piloto de Cervera buscó el asesoramiento de un abogado, que a día le hoy le sigue asesorando. “Yo soy autónomo, no soy una empresa”, apunta Márquez, que además del sueldo y primas por resultados que percibe actualmente en Ducati, cuenta con varios patrocinadores personales y presta su imagen a varias marcas. “Cuando te viene Hacienda, es interpretable. Yo podría defender que soy una empresa porque tengo unos trabajadores, pero para Hacienda yo soy un autónomo. Así que declaro como autónomo porque, si no, vienen y… derrapada. No quiero salir en los diarios ni nada de eso”, dice.

Marc ha fundado su propia empresa de representación de talentos (deportes,cine e influencers), llamana Vertical, junto a su hermano Álex. Desde hace tres años reside en Madrid y nada más mudarse se compró una suntuosa casa en Pozuelo de Alarcón, que había pertenecido a un jugador del Real Madrid.

“Por suerte creo que el dinero no ha cambiado mi estilo de vida. Esto pasa muchas veces: la gente empieza a ganar dinero fuerte y le cambia la vida. Yo vivo en Pozuelo. ¿La casa? Unos 10 millones. Esa zona está por ahí. Pero es una inversión. Me parece bien si yo la estoy disfrutando, pero no es dinero derrochado o perdido, está ahí. La casa está pagada y no tengo deudas”, celebra el ‘93’ sin tapujos.