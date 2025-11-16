Marc Márquez, ganador por octava vez del premio BMW de la 'pole position'

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha recibido su premio de ganador del 'BMW M Award 2025' de MotoGP, quien posee el récord de ser el piloto más rápido de la temporada, por octava vez.

Márquez hizo historia al ganar el 'BMW M Award' siete años consecutivos, entre 2013 y 2019, y ha vuelto a conseguirlo al lograr ocho 'pole position' a lo largo de la temporada 2025, mientras que el italiano Marco Bezzecchi y el francés Fabio Quartararo consiguieron cinco cada uno, tres logró Francesco 'Pecco' Bagnaia, y una Alex Márquez.

El nueve veces campeón del mundo recibió el premio, un vehículo BMW M2 CS, tras la última sesión de clasificación de la temporada en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.

Márquez ganó el 'BMW M Award 2025' con 351 puntos, terminando ocho unidades por delante de su hermano Álex Márquez, que quedó en segundo lugar, pues, al igual que en las carreras, los pilotos de MotoGP reciben puntos para este galardón según sus posiciones en la clasificación.

Marc Márquez señaló en el acto que necesitó "algunos años", pero que está "realmente feliz" de ver su nombre nuevamente en la lista de ganadores del BMW M Award "y más esta temporada, que ha sido un sueño" para él. "Aunque obviamente no imaginé que terminaría con una lesión en el hombro que me hizo perder las carreras finales", matizó.

"Es genial estar aquí en Valencia y ser reconocido una vez más como el más rápido ¡por octava vez! y cuando me enteré de que había ganado mientras estaba comprando fruta –mi hermano Álex no logró el resultado que necesitaba en la penúltima clasificación en Portimão para mantener la disputa abierta-, le prometí que él también podrá conducir el coche", comentó jocoso Marc Márquez.

"Siempre es algo especial cuando nuestros rendimientos en pista son reconocidos así, pero ahora es tiempo de descanso y mi objetivo para 2026 está claro, volver a ganar el mundial y este premio, nuevamente", aseguró en el acto Marc Márquez.