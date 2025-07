Marc Márquez frustra a Bagnaia: "Soy de los peores frenando, todos me adelantan"

Es el día de la marmota para Ducati. Si bien Marc Márquez es capaz de sacar el máximo potencial de la GP25 ganando en cualquier condición, su compañero Pecco Bagnaia vive instalado en un pozo de frustración que parece no tener fin. En Brno, a pesar de conseguir la pole position, el italiano revivió sus ya conocidas pesadillas en otro fin de semana para olvidar para el tricampeón del mundo.

Este Bagnaia definitivamente no es el que los aficionados a MotoGP están acostumbrados a ver. A pesar de conseguir la primera posición de salida aprovechándose de la caída de Marc Márquez, el italiano no consiguió transformar su ventaja en victoria ni en la Sprint ni en la carrera del domingo. El tricampeón sumó dos cuartas posiciones decepcionantes que evidenciaron la incapacidad para responder ante las adversidades de Pecco esta temporada.

"Soy de los peores frenando"

Uno de los grandes problemas que atraviesa el italiano esta temporada viene precisamente de uno de sus puntos fuertes: la frenada. El italiano destacó sus dificultades a SkySport reconociendo su frustración en ese sentido: "Llevo un tiempo quejándome de problemas al frenar y entrar en las curvas, desde Tailandia. Siempre me ha costado mucho adelantar, o al menos cualquiera que lo intentaba se iba largo, pero ahora la situación se ha invertido", reconoce.

"Soy de los peores, todos me adelantan al frenar, no puedo frenar fuerte", explicó. "Cuando intento frenar fuerte, o alguien se me acerca desde la recta o me voy largo, así que me cuesta mucho en esa zona. Es difícil de entender porque cuando intento frenar fuerte como me gustaría, no hay forma de detener la moto, y cuando freno más suavemente para la distancia, me cuesta entrar en la curva. Así que es un limbo muy difícil de gestionar".

Tantos varapalos en pista han terminado por frustrar a Pecco, que se ha visto completamente superado por Marc Márquez cuando ambos han compartido la misma moto: "Empezamos con la idea de ganar el campeonato, pero ahora mismo tenemos que ser realistas; es difícil pensar en luchar contra Marc en estas condiciones, o incluso por el título. Así que tenemos que empezar desde otro punto, intentar alcanzar a Alex, que es el piloto que tengo delante, y luego mejorar y mejorar hasta el final para intentar estar listos para el año que viene", explica.

A pesar del decepcionante fin de semana en Brno, Bagnaia también quiso sacar conclusiones positivas de su GP en la República Checa: "Espero encontrar una solución tarde o temprano. Lo positivo de esta primera parte del campeonato es la consistencia, haber madurado y aprendido a gestionar los errores", valoró. "La próxima carrera es en Austria y siempre he marcado la diferencia allí; veremos qué pasa. Hoy solo Marc ha marcado la diferencia con nuestra moto; no sé por qué, pero ha sido difícil pilotar la GP25 aquí", sentenció.