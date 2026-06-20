Marc Márquez rebaja la euforia por el título: "Hay que creer en que volveré a pilotar como sé"

Marc Márquez sumó este sábado siete valiosos puntos al terminar tercero en la carrera al Sprint del Gran Premio de la República Checa. El piloto de Cervera se sitúa ya a 65 puntos del líder del campeonato, Marco Bezzecchi, quien se fue al suelo en los giros finales y volvió a sumar un 0 en un sábado. El catalán se mostró optimista tras el podio, pero sabe que es el domingo cuando hay que hacer el trabajo.

No fue una carrera fácil. Con más de 50 grados en el asfalto, se hizo duro mantenerse en las primeras plazas. "El calor apretaba, me he esforzado, he dado más de lo que tenía para estar cerca del primero, que era un poquito la referencia", decía el vigente campeón a los micrófonos de DAZN.

En algunos momentos, daba la sensación de que el '93' podía llegar a Ogura. Pero medirse al japonés, quien suele tener un final de carrera brillante, no ha sido una tarea fácil. "Tenía algo, por eso he llegado. Pero cuando llegas, o tienes mucho más o no adelantas. Es imposible. Yo creo que incluso Ogura tenía algo más con ese medio al final, pero poco más que Pecco", expresaba Marc, quien apuntó que Bagnaia iba "muy fino", destacando su buen pilotaje.

Para el mayor de los Márquez, este podio sabe a gloria tras regresar a la competición hace menos de un mes después de una doble intervención de pie y hombro derecho. "Era muy difícil adelantar con este calor, pero estamos muy contentos por ese primer podio en circuito de derechas, aunque sea una Sprint Race, pasito a pasito", expresaba el catalán, quien sí se mostró sólido en Balaton Park (Hungría), trazado con mayor cantidad de curvas hacia la izquierda, su especialidad.

Hay que pensar en los riesgos

Asegura el '93' que el arranque es lo que más se le complica. "Las primeras vueltas son las que me cuestan más, porque si tiro de instinto no sale bien. Hay mucho riesgo. Tengo que compensar con otras partes del cuerpo para ir rápido. He salido, he atacado las tres primeras curvas, pero veía mucho riesgo. Sabía que un pequeño movimiento de la moto se podía traducir en caída, he decidido esperar... pero cuando me adapto, soy capaz de ir hacia adelante, pero la verdad que al final he ido un poco justo, cuando he llegado no tenía más para atacar", explicaba.

Marc Márquez durante el GP de la República Checa, en Brno / Europa Press/Contacto/Italy Phot / Europa Press

¿Hay más opciones mañana? Será una carrera difícil. "Mañana veremos, tengo que mejorar algún puntito, pero con ese medio trasero creo que será una carrera larga y de poca gestión. Será a tope de principio a fin", terminaba diciendo el '93'.

Ahora se sitúa a 65 puntos del liderazgo de Bezzecchi. Es ya el piloto que más puntos ha sumado los sábados y aún quedan 12 fines de semana por delante. "Hay que creer en que volveré a pilotar como sé. Nada más. Si eso llega, estaré más que contento", decía al ser preguntado si hay que creer en el título.