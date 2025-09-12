Marc Márquez frena a la 'armada' italiana en Misano

Lo avisó el jueves, a su llegada al circuito. A Marc Márquez le gusta Misano. Suma cinco victorias en esta pista. Más que nadie. Más incluso que el ‘astro’ de Tavullia, Valentino Rossi, que tiene su casa y su Academia a pocos kilómetros. Este viernes, el octocampeón ha sido el más rápido sin discusión (1.30.480).

En el box del VR46, el equipo de ‘il dottore’, se las prometían muy felices al final de la tanda libre matinal, que ha liderado Franco Morbidelli, por delante de Quartararo y su compañero Di Giannantonio. Los hermanos Márquez se lo han tomado con calma y han terminado en el top cinco.

Por la tarde, en la decisiva Práctica oficial, Marc ha mostrado las ‘garras’ nada más empezar, rebajando en más de tres décimas el tiempo de Morbidelli con la Ducati amarilla en los libres. Pero el italiano no se ha rendido y ha seguido al acecho, para situarse a la estela del español mediada la sesión, a 92 milésimas.

También ‘Diggia’ se ha unido a la fiesta, completando una vuelta lanzada que le ha dejado a siete milésimas de su compañero y a 99 de Marc. Bezzecchi, cuarto con la Aprilia, aventajaba a Àlex Márquez en el top cinco provisional hasta que el hermano de Rossi, Luca Marini, cada vez más competitivo con la Honda, se colaba entre ambos y poco después también Acosta le superaba con la KTM.

Pecco Bagnaia ha arrancado el gran premio de casa con mejores sensaciones que en Barcelona, donde sufrió lo indecible para remontar desde la 21ª plaza de parrilla hasta la 7ª final en carrera. El compañero de Márquez sigue sin total confianza con la GP25, aunque hoy se ha permitido desafiarle y ha llegado a liderar la sesión, para cerrar cuarto y directo a la Q2.

En su último ‘time atack’, Marc ha replicado a Bagnaia para recuperar el primer puesto (1.30.480 ), dejando a tres décimas al italiano. Bezzecchi también ha mejorado, concluyendo segundo con la Aprilia, a 0.147, por delante de Morbidelli, Bagnaia y Àlex Márquez en el top cinco final.

El estreno del nuevo concepto de Yamaha, con motor V4 y alineándose así con el resto de fabricantes, ha tenido luces y sombras. El probador Augusto Fernández, que esta mañana ha firmado la extensión de su contrato hasta 2027, ha sido muy rápido en los libres matinales, aunque ha terminado con un fallo de fiabilidad.

Y por la tarde, el madrileño ha sufrido la primera caída oficial del nuevo prototipo, en la curva dos del circuito. También se han ido al suelo Raúl Fernández con la Aprilia del Trackhouse y Jack Miller con la Yamaha del Pramac.

GP de San Marino. Moto GP (Practice)

1. Marc Márquez (Ducati) 1:30.480

2. Marco Bezzecchi (Aprilia) a+0.147

3. Franco Morbidelli (Ducati) a 0.193

4. Francesco Bagnaia (Ducati) a 0.230

5. Àlex Márquez (Ducati) a 0.272

6. 4. Joan Mir (Honda) a 0.339

7. Luca Marini (Honda) a 0.368

8. Jorge Martín (Aprilia) a 0.377

9. Pedro Acosta (KTM) a 0.409

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) a 0.435

-----(Q1)

11. Johann Zarco (Honda) a 0.588

12. Fabio Quartararo (Yamaha) a 0.610

13. Brad Binder (KTM) a 0.686

14. Maverick Viñales (KTM) a 0.769

15. Raúl Fernández (Aprilia) a 1.007

16. Jack Miller (Yamaha) a 1.020

17. Enea Bastianini (KTM) a 1.092

18. Fermín Aldeguer (Ducati) a 1.136

19. Augusto Fernández (Yamaha) a 1.198

20. Álex Rins (Yamaha) a 1.202

21. Ai Ogura (Aprilia) a 1.208

22. Miguel Oliveira (Yamaha) a 1.889

23. Somkiat Chantra (Honda) a 2.036