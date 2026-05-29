Marc Márquez, sobre su estado físico: "Teóricamente, tengo que ir a peor este fin de semana"

La primera jornada del fin de semana de carreras en Mugello ha servido de toma de contacto para Marc Márquez tras recibir el apto definitivo por sus lesiones en el pie y hombo derecho. El catalán volvió a subirse a su Desmosedici GP26 para probarse y superó con creces sus expectativas iniciales, colándose en el 'Top 10' que da paso directo a la Q2 del sábado.

El mayor de los hermanos Márquez fue operado tres semanas atrás, tras lesionarse el quinto metatarsiano del pie derecho en una fea caída en Le Mans, y aprovechó el paso por quirófano para retirar un tornillo roto que le etaba oprimiendo el nervio radial, impidiendo que pilotase de forma natural sobre la moto y forzando errores y caídas poco habituales en el '93'.

Márquez rodando en Mugello / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

Regresó en Mugello, eso sí, con actitud cautelosa. Aseguró que no está para remontadas (le separan 85 puntos del liderazgo de Marco Bezzecchi), y que su prioridad es recuperar ese hombro. Salió a pista en la sesión matinal con el objetivo de saber si podría continuar con el fin de semana. Completó 13 vueltas y fue 15º (1:47.419). Minutos después pasó la revisión con el equipo médico del mundial, liderado por el doctor Ángel Charte, y fue declarado 'apto' para el resto del fin de semana.

El nueve veces campeón tiene claro que tiene que construir poco a poco el buen nivel físico que había alcanzado el pasado curso, antes de lesionarse en el GP de Indonesia. Pero lo cierto es que la cabra tira al monte y a un piloto con tanta hambre como Marc es difícil frenarlo. Rodaba fuera del 'Top 10' que da el pase directo a la Q2 del sábado a falta de 10 minutos para el final. Pero finalmente, logró el sexto mejor registro, con un 1:45.010 que le dejó a 2 décimas del mejor tiempo de Fabio Di Giannantonio.

No obstante, el piloto ilerdense no se sintió tan bien como esperaba. Así lo confirmó ante la prensa presente en el trazado italiano. "El día fue muy bien porque no sentí ningún tipo de cosquilleo, que es lo que provocaba el roce con el nervio", comenzaba diciendo, tal y como apunta 'Motorsport'. "Pero sí es verdad que esperaba sentirme mejor encima de la moto. Esperaba sentirme mejor sobre la moto en la FP1, y me he encontrado peor de lo que pensaba. Pero es cierto que, cuando el nervio trabaja de manera mejor, hay agujetas y molestias nuevas, y posiciones diferentes, a las que tengo que ir adaptándome", dijo.

"Me he encontrado peor de lo que pensaba"

Pero solo el tiempo y el rodaje pueden conseguir que Marc vuelva a sentirse al 100%. "Tendré que tener paciencia, es algo que he aprendido, aunque sabía que tenía que arriesgar en la Práctica. El objetivo ahora es ir reconstruyendo el brazo. Ahora, hay que ver dónde está el límite de este brazo, que del codo al hombro lleva 7 operaciones. Si le preguntas a un doctor, no saben muy bien qué timings y tiempos hay. Tengo que ir viendo, pero sobre todo con precaución, aunque en pista cuesta pensar en eso", explicó.

El de Cervera es consciente que con el paso del fin de semana, su físico empeorará. Y también tiene claro cuáles son sus puntos débiles. "Si en la parrilla tengo que salir el 12º, lo haré. Teóricamente, tengo que ir a peor este fin de semana. En las curvas de derechas aún pierdo tiempo, y en los cambios de dirección, también", dijo.

Listo mentalmente

Pese a todo, se siente agradecido de poder estar de nuevo en pista. "En Le Mans firmaba llegar así aquí, que no es fácil. Lo bueno es que mentalmente estoy listo para afrontar este proceso para llegar a estar a mi 100%, sea cual sea. Eso puede ser en dos semanas, en un mes o dos meses. Me han hecho dos test después de la FP1, y si hubiera tenido un problema con el nervio, se habría notado al momento", confirmaba.

"Cuando tomo la decisión de venir es porque no hay ninguna contraindicación. Pero hay que ver cuál es el máximo. El cuerpo ya da síntomas de que estoy compensando con el brazo izquierdo", terminaba explicando.