Marc Márquez encara 2026 con ambición: "Vivo, trabajo y descanso para mejorar en mi deporte”

Marc Márquez afronta un atípico final de temporada. Mientras la parrilla de MotoGP se prepara para disputar este fin de semana la última cita del calendario en Valencia y el primer test con vistas a 2026 el próximo martes, el piloto de Cervera, que no estará en la pista pero sí de visita en el circuito, lleva semanas inmerso en intensas sesiones de recuperación.

Marc ha reaparecido este martes en Madrid, en su primera comparecencia ante los medios en España desde que conquistó su noveno título mundial ( séptimo en la clase reina) en el GP de Japón y se lesionó en Indonesia una semana después.

Relajado y convencido de que tomó la mejor decisión por su salud al renunciar incluso al test en Cheste, piloto de Cervera, de 32 años, ha hecho balance de un año increíble, el primero de rojo con Ducati.

“No me he aburrido, no he tenido tiempo, hemos centrado estos días en bajar un poco las revoluciones y trabajar en la recuperación, que va bien. Ayer tuve visita con los doctores , ya voy sin cabestrillo. No puedes luchar contra una lesión, solo aceptarta y respetar los tiempos biológicos, pero sin dejar de disfrutar este maravilloso 2025 que nos ha regalado el Mundial”, ha comenzado Marc.

Márquez ha recordado los emocionantes momentos que vivió en Japón, abrazado al trofeo de la torre de campeone, mientras su equipo le sorprendió con un histórico vídeo y el lema ‘Más que un número’. “Mi entorno acertó de pleno, quisieron poner de relieve lo que supone este título después del calvario que he pasado desde 2020, fue una expliosión de de emociones. No sabia nada, pero intuía cosas, los pilotos de Moto3 se dieron cuenta de que estaban montando aquello a final de recta antes del gran premio y me preguntaban, así que me enteré y eso fue una presión añadida. Por eso cambié el discurso y dije que quería cerrar el campeonato ese fin de semana y menos mal, porque luego llegó la lesión, que fue injusta, pero estas cosas pasan”, ha apuntado.

“¡Sí que lo he hecho!” soltó Marc al cruzar la meta en Motegi: “Iba microfonado, fue una buena idea Dorna, porque en esos instantes tienes reacciones que ni uno mismo imagina o recuerda después. Lo dije porque me quedé en paz conmigo mismo, es lo primero que me salió”, ha explicado Márquez, que ha insistido en el “error más grave” de su carrera, “precipitarme al volver después de la lesión de Jerez. En esos casos te pueden aconsejar pero la última decisión la tiene el piloto y me equivoqué. Este título ha sido una lucha constante, muchas decisiones que he tomado han sido egoístas, pero siempre buscando el principal objetivo que era volver a ser competitivo”.

La competencia con Álex

Asegura que el segundo puesto tampoco le habría molestado “porque significaba que el título se quedaba en casa, pero yo no le podía poner el lacito a la temporada, después de todos los movientos que hice para llegar hasta aquí”, reconoce Marc: “Intentarlo era lo que había que hacer, el fracaso era no intentarlo”, subraya.

“¿Y ahora qué?” le preguntan. Y a Márquez se le ilumina la sonrisa al hablar de su hermano Álex, flamante subcampeón: “Lo que puede pasar el año que viene es que se puede invertir, porque Álex tendrá una Ducati de fábrica y ya ha demostrado que es capaz de todo. Será el rival o uno de los grandes rivales”, considera.

De su paso por Gresini ha señalado que “fue una inversión en mi carrera, porque sino se acababa. Mi hermano Álex conocía el equipo y sabía que era lo que yo necesitaba. Me ayudó a tomar la decisión y salió bien, porque me permitió reencontrarme a mí mismo, que es más importante que muchas victorias”.

Sin reproches a Bezzecchi

Marc ha reconocido que su lesión de Indonesia, tras ser embestido por Bezzecchi, ha acabado siendo peor de lo que parecía inicialmente. “Cuando llegué a Madrid los doctores ya me advirtieron que requería tiempo, porque había ligamentos y huesos afectados. Optamos por un tratamiento conservador, pero me levanté un domingo con la clavícula fuera de sitio y vimos que estaba inestable y había que ir a quirófano. Respetando los tiempos, me recuperaré por completo”.

Márquez no le pasó ‘factura’ a Bezzecchi por el incidente y lo ha argumentado: “Tengo mucha experiencia y sé que son cosas que pasan en las carreras, ningún piloto crea una situación de peligro voluntariamente. Con 20 años igual lo hubiera visto diferente. Ahora sé que no tiene sentido linchar a un piloto por algo que al poco tiempo te puede pasar a tí. Fue una lesión injusta, pero no inoportuna”. Sobre el 'famoso' tornillo suelto en su brazo, ha explicado que “cuando me caí en Indonesia se vio en la radiografía, es una cosa con lo que convivo desde mi lesión de 2019. Solo los médicos y yo sabemos lo que hay en ese brazo”.

Marc también ha comentado el difícil año de Bagnaia: “Me sabe mal ver a un compañero en problemas, sobre todo porque al equipo le ayuda mucho que los dos pilotos estén en un gran estado de forma. Creo que ni él mismo se lo explica y lo mejor que que le puede pasar es que llegue el invierno y haga un reset. No se le ha olvidado ir en moto como se ha visto en algunas carreras este año uy ojalá en Ducati reencontremos a la mejor versión de Pecco en 2026”.

La madurez

“Cuando llegas a MotoGP con 20 años y ganas a los tres fantásticos no eres consciente de lo que estás haciendo, Se puede ganar a los 32, a los 33 o incluso con más edad. Lo importante es que he conseguido que se hable de mis resultados y se deje de hablar de mi lesión de Jerez”, ha destacado.

“Soy consciente de lo que ha podido transmitir a la gente este Mundial, por lo que ha costado, por todo lo que he pasado, por las bonitas palabras de mis compañeros. Vivo, trabajo y descanso para mejorar en mi deporte”, admite Marc, al que después de todo le ha venido bien el tiempo de desconexión.

Después de ganar el título noté una transición, no quería pilotar, tenía ganas de volver a casa y lo hice, aunque por la lesión. Pero en 2026 volveré a pelear porque la ambición sigue ahí”, ha prometido el ‘93’ para cerrar.