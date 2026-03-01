Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Drama para los Márquez: un pinchazo, una caída y dos abandonos en Tailandia

Tanto Marc como Álex no han tenido un fin de semana fácil en Tailandia, especialmente, durante la carrera del domingo donde ambos se quedaron sin sumar

Desenlace fatal para los Márquez en Tailandia

Desenlace fatal para los Márquez en Tailandia / X

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Marc Márquez se ha visto obligado a poner punto y final a su participación en el GP de Tailandia antes de tiempo. El piloto de Ducati sufrió un pinchazo en su rueda delantera de su moto y tuvo que abandonar en la primera carrera de la temporada, donde se marchará con 8 puntos tras la Sprint disputada este sábado.

No ha sido el fin de semana esperado para Marc en Buriram. Desde el principio comprobó que su Ducati no tenía las mismas prestaciones que el resto, especialmente con Aprilia o Red Bull KTM que demostraron ser más rápidas en Tailandia. A pesar de ello, el piloto de Cervera exprimió al máximo su moto y terminó segundo en la polémica Sprint del sábado.

Este domingo llegó el turno de la carrera, donde el piloto de Ducati partía como segundo. Desde la salida, Marc no se mostró nada cómodo a bordo de su moto y empezó a perder posiciones una detrás de otra. A falta de pocas vueltas para el final, Marc se encontraba cuarto siguiendo la estela de Pedro Acosta, que marchaba tercero. Sin embargo, un pinchazo hizo saltar todas las alarmas en el box de Ducati.

Marc se fue largo por el incidente y se vio obligado a bajarse de su moto cuando empezó a perder velocidad. Su camino al box de Ducati fue una muestra del descontento de Márquez, que estaba completando una carrera más sólida de lo que le permitía su moto, pero que finalmente terminó en cero puntos tras el abandono.

Álex Márquez se fue al suelo

Su hermano, Álex, acabó también abandonando en el tramo final de esta primera prueba del Mundial tras sufrir una caída sin consecuencias físicas.

La casualidad fue que el incidente de ambos hermanos Márquez fue en el mismo tramo del circuito.

Una primera toma de contacto con el Mundial con un sabor demasiado agridulce.

