Marc Márquez: "Ellos solo pueden empeorar y nosotros aún podemos mejorar"

Se han disparado todas las alarmas. Todas. Llevamos (solo) tres fines de semana (Tailandia, Brasil y EEUU, todos alejados del Viejo Continente) de los 22 grandes premios de que consta el Mundial de MotoGP y ya hay (atrevidos) que dan por campeón al italiano Marco Bezzecchi y por intratable a Aprilia.

Es más, incluso los hay (aún más atrevidos) que dan por sentenciado a Marc Márquez (Ducati), nueve veces campeón del mundo y protagonista de uno de los diez regresos más apoteósicos de la historia del deporte mundial.

Llevamos (solo) 6 de las 44 carreras que se disputarán esta temporada (si la guerra de Irán lo permite, claro) y los hay que sentencian que la fábrica de Noale (Italia) ha fabricado el mismo cohete que, hasta ahora, poseía Ducati. “Aprilia está por delante, sí, y, además, bastante lejos”, se ha atrevido a reconocer el tricampeón rojo ‘Pecco’ Bagnaia, que, vaya, qué casualidad, las próximas temporadas correrá con una Aprilia.

Marc Bezzecchi y su impresionante Aprilia no solo ha ganado las tres carreras que se han disputado, sino que acaba de romper un récord histórico al liderar las 121 vueltas que se han celebrado, por las 103 que logró liderat Jorge Lorenzo, en 2015.

Restan por disputarse 38 carreras y por repartirse 703 puntos. ‘Bezz’ supera al más grande de la historia por 36 puntos y ya está todo decidido (según muchos). Nadie cuenta, por ejemplo, que a MM93 le birlaron la victoria al ‘sprint’ de Tailandia y se le reventó el neumático trasero cuando era podio en ese mismo GP, un puñado de puntos más.

Nadie recuerda que Jorge Martín (Ducati, entonces), le ganó el título mundial a Bagnaia (Ducati), en 2024, con el puñado de puntos de más que le arrebató en las carreras del sábado al ‘sprint’, mientras el piloto turinés ganaba 11 de los 20 grandes premios (del domingo) que se disputaron. ‘Bezz’ suma sus tres participaciones los sábados con fracasos y caídas. “Mientras no arregle eso, no me pienso considerar aspirante al título”, acaba de confesar el piloto de Rimini.

Veamos, no hace falta ser Kenny Roberts, Kevin Schwantz y Freddie Spencer, tres leyendas norteamericanas del motociclismo mundial, presentes, el pasado fin de semana, en Austin (Texas, EEUU), para darse cuenta de que Aprilia está, sí, un punto (y medio) por delante de Ducati y que la marca de Borgo Panigale parece estancada, a nivel de evolución, desarrollo, aerodinámica y alta tecnología desde el pasado año.

“El paso que ha dado Aprilia desde mitad de la pasada temporada es, simplemente, impresionante”, reconoció ayer, en Austin, el italiano Davide Tardozzi, Team Manager de Ducati Corse. “Según nuestros cálculos, han ganado entre 7 y 8 décimas por vuelta ¡una barbaridad!, mientras que nosotros, a lo sumo, hemos mejorado dos décimas con respecto al año pasado. Pero esto no es cómo empieza, es cómo acaba”.

‘Bezz’, que ha ganado los últimos cinco grandes premios que se han disputado (Portugal y Valencia, en 2025, y Tailandia, Brasil y EEUU, 2026), ha logrado algo aún más impresionante: ha sido líder las 121 vueltas que se han corrido este año, superando el récord del enorme Jorge Lorenzo (2025), con 103. “Cuando un piloto ha conseguido un récord así”, señala el mayor de los Márquez Alentá, “está claro el panorama ¿no?”

Sí, eso reconoció ayer el nueve veces campeón del mundo, pero dijo mucho más. Está convencido de que, en Jerez, 24-26 de abril, estará a tope físicamente, recuperado ya del todo de su hombro derecho, curiosamente el que se dañó (y mucho) por culpa de ‘Bezz’, que le tiró en Indonesia-2025.

"No estamos peor que el año pasado, nuestros registros son mejores que en 2025, pero Aprilia ha mejorado más. Debemos encontrar el mayor compromiso entre yo y la moto, aunque sospecho que Bezzecchi seguirá diciendo que yo soy el favorito". Marc Márquez — Nueve veces campeón del mundo

Márquez dijo más, mucho más. “No estamos peor que el año pasado, pues estamos mejorando nuestros cronos de 2025 allí donde vamos; simplemente, Aprilia está mejor”. ¿Y?, la lectura es “ellos solo pueden empeorar y nosotros, solo podemos mejorar”. “Eso sí, supongo que Bezzecchi seguirá diciendo que yo soy el favorito”, sentenció el de Cervera (Lleida).

Todo el mundo sabe que en las especialidades de ‘motorsport’, el vehículo, la moto, el coche, es vital y que las manos, el arrojo, el pilotaje, la sabiduría, la pericia, la valentía, la experiencia de los mejores pilotos, las mejores cabezas y las mejores manos (Marc Márquez o Max Verstappen) solo pueden marcar la diferencia cuando la desventaja mecánica es pequeña, mínima, cuando es grande, como ocurre ahora entre Aprilia y las demás marcas (Ducati y KTM) o entre Mercedes y los demás monoplazas de F-1 (Ferrari y McLaren), gana Bezzecchi, gana ‘Martinator’, gana George Russell o el novato Kimi Antonelli, con 19 años, el líder más joven de la historia de la F-1. No hay otra, ni más.

Que Aprilia y hasta KTM, que tiene al aguerrido Pedro Acosta en el tercer puesto del Mundial de pilotos, le han ganado, de momento, la tostada a Ducati es algo evidente, tan evidente como que el discreto Ai Ogura estuvo a punto, a punto, de completar un tremendo triplete de la firma de Noale en Austin, pero, en plena remontada y caza del ‘tiburón’, que iba tercero, el japonés tuvo problemas técnicos en su Aprilia.

“Se disparó un sensor, un aviso y el motor entró en modo de protección”, reconoció Massimo Rivola, responsable del Aprilia Racing. Ven, ese es otro dato a tener en cuenta a la hora de hacer las cuentas mundialistas: “Cuando Ogura se paró, cuando sufrió ese problema mecánico, se nos heló la sangre. ¿Por qué?, porque temimos que a Marco (Bezzecchi) y Jorge (Martín), que marchaban solos delante, les ocurriese lo mismo”.

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“Jerez será otra cosa, me temo que en Jerez será todo más normal, volverá la normalidad, Ducati incluida”, comentó ‘Martinator’ antes de abandonar Austin. “Esto es muy, muy, largo, señores”, añadió ‘Bezz’ a su lado. “Si te descartas después de tres fines de semana, faltando aún 19 y 38 carreras, mal vas ¿no?”, dices Marc Márquez.