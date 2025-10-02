Marc Márquez y su emocionante mensaje a Ducati

La última vuelta del GP de Japón se vivió con máxima emoción en el box de Ducati. Y cuando por fin Marc Márquez cruzó la línea de meta del circuito de Motegi asegurándose su novena corona mundial (séptima en la clase reina de MotoGP), el equipo estalló de felicidad.

Después de las lágrimas, las primera felicitaciones a pie de pista, las celebraciones oficiales y los compromisos con prensa y televisiones, Marc volvió al garaje para compartir su éxito con su nueva ‘familia’ ducatista. Allí, entre baños de cava, besos con su novia Gemma y abrazos con su padre Julià y cada uno de los técnicos de la escudería, el piloto de Cervera hizo un paréntesis para dedicarles un precioso mensaje.

"Gracias por este año impresionante. Aquí he encontrado una familia muy bonita. Me ha encantado. Me habéis ayudado a sentirme cómodo desde la primera carrera", les dijo Marc, que se ha estrenado de rojo esta temporada y desde la presentación en Madonna di Campiglio, en enero, hasta los primeros test en Sepang y todos y cada uno de las 17 grandes premios disputados hasta la fecha, ha sabido crear una auténtica ‘piña’ a su alrededor.

"Podéis sentiros parte de esta recuperación. Estaba en mis manos, todo lo demás era perfecto para ganar el Mundial", lanzó Márquez agradecido a sus mecánicos e ingenieros, con los que horas después se lo pasó en grande en la fiesta por el título.

“Los llevé al mismo karaoke de siempre, en el que he celebrado ya cuatro títulos… el peor antro que os podais imaginar, pero es el que está más cerca de aeropuerto”. Y es que horas después, aún con resaca, Marc aterrizaba en Indonesia. El ya es campeón, pero el Mundial sigue su curso y quedan aún cinco grandes premios.

En este sentido, el director de Ducati, Davide Tardozzi, le recordaba a Marc que debe seguir trabajando para ser campeón en 2027: "Puedes divertirte en las siguientes carreras, pero a partir de Sepang volvemos a pensar en el campeonato del mundo”.