Marc Márquez echa el freno a la euforia: "Hay que controlar las ganas"

El arranque de temporada de Marc Márquez ha superado incluso sus propias expectativas. El piloto de Ducati llega como líder de MotoGP al GP de las Américas. Tal y como lo ha expresado ante los micrófonos de DAZN tras la rueda de prensa; "el objetivo es arrancar de la mejor manera posible de la temporada, en cada sesión y entrenamiento".

Marc supera las expectativas

Sobre su espectacular arranque de temporada, con un pleno de victorias en Tailandia y Argentina, Marc señaló: "Las expectativas van subiendo a cada Gran Premio que pasa y los resultados ayudan a calmar las ganas, pero es mucho mejor que se tengan las expectativas altas que no las dudas. Ahora estamos en un circuito que en teoría, por años anteriores se me debe dar bien. Pero yo me quedo con lo malo, en 2019 fallé y el año pasado también, entonces también hay que saber controlar las ganas" explicó Márquez.

Nuevo mundial a partir de España

"Se dice que el campeonato empieza en Europa, pero si en las primeras carreras ya tienes puntos acumulados y un cierto margen, pues bienvenido sea" confesó el catalán.

En caso de que el Gran Premio de las Américas salga según lo planeado para Marc, el piloto de Ducati podría presentarse en la cuarta ronda del campeonato con una carrera de ventaja respecto a sus rivales (+25 puntos). "Bueno yo tengo la teoría de que si el fin de semana se te cuadra hay que aprovecharlo, no podemos fallar en los buenos momentos y hay que saber sufrir en los malos que van a llegar" aseguró el '93'.

"Son 22 carreras, estamos en la 19, pero tenemos dobles carreras y hay muchos puntos en juego cada fin de semana. Tenemos que ir sumando, sería un error pensar en la ventaja" añadió Marc.

El autocontrol

"Estoy trabajando en eso, es un poco el punto débil que tiene cualquier piloto. Esa autoconfianza, inconformismo, el exceso de ganas, a veces hay que saber conformarse. Aunque yo soy de los inconformistas. Sé que muchas veces con esa mentalidad he fallado. Hay que saber entender la situación del fin de semana y ver que pasa el domingo. Todo puede fallar son milésimas de segundo." comentó Marc muy concienciado.

Las similitudes con Hamilton

Durante el inicio de la temporada las comparaciones entre Márquez y Hamilton han sido recurrentes. Marc ha respondido con orgullo a estos comentarios: "El elemento común entre ambos es que los dos hemos cambiado de fábrica, él se ha subido este año al coche rojo y ya ha conseguido un buen resultado en esa carrera al sprint del Gran Premio de China y es un placer para mí que me comparen con él".

"No es solo que sea un gran piloto, sino que es un gran deportista, pero tenemos estilos diferentes. Aunque siempre es fantástico que me comparen con alguien que es un gran atleta y una gran estrella, de cualquier deporte", recalcó Marc Márquez de Hamilton.

El circuito de Austin es el último de los 20 en los que ha competido MotoGP y la victoria corresponde a una moto no Ducati.