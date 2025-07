Marc Márquez, sobre su dura doble caída en Assen: "Como si me hubiesen cortado la mano"

A pesar de tener un desenlace perfecto, el GP de los Países Bajos de Marc Márquez no fue un camino de rosas. El piloto de Ducati protagonizó una aparatosa doble caída durante el viernes que hizo saltar las alarmas sobre el estado físico del de Cervera de cara al resto del fin de semana en Assen.

En un documental revelador producido por el equipo Ducati tras el GP de los Países Bajos, Marc Márquez explica a su equipo sus sensaciones después de la doble caída en Assen. El ilerdense, que terminó aumentando considerablemente su ventaja en el Mundial tras un nuevo doblete, reconoce estar pasando por más dolor del que posteriormente alegó ante los medios tras ambos incidentes en pista.

Un doble accidente... que pudo ser peor

El primero de ellos sucedió durante la primera sesión de entrenamientos libres. El piloto de Cervera tuvo una fea caída que obligó al ilerdense a ser trasladado al centro médico para la correspondiente revisión médica. Ante Luigi Dall'Igna, director general del equipo, el ilerdense explica cómo sintió el accidente: "Entré demasiado rápido para las condiciones de la pista", reconoce. "He tenido un golpe en el brazo y mi mano estaba entumecida. Como si me la hubiesen cortado", explica ante su equipo.

Ese mismo viernes iba a llegar la segunda caída, esta vez durante la Practice. Marc volvió a salirse del trazado de Assen, esta vez encontrando en su camino las complicaciones de la grava. "Nada, solamente un golpe fuerte", explicaba Marc a Pecco Bagnaia. "También me duele el dedo, pero es del golpe de esta mañana".

Junto a su compañero de equipo, el ilerdense reconoce que la grava es un problema para este tipo de accidentes. "Ha pasado por la grava, ¿no?", le preguntaba Bagnaia. "Sí, las rocas son muy grandes, sin grava hubiese sido mejor. Tienen que cambiarlo el próximo año. Estar boca abajo no me dejó respirar y me hizo daño en el estómago y en mi cara porque tenemos rocas en la grava", reconoció el mayor de los Márquez. Un fin de semana amargo en un principio, pero dulce al final con el doblete de victorias en la Sprint y en la carrera del domingo en Assen.