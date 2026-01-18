Marc Márquez y Ducati, reencuentro en los Dolomitas para definir su futuro

Hace justo un año, en la estación de Madonna di Campligio, Marc Márquez escenificó su apuesta al rojo por Ducati. Fue el comienzo de una aventura que deparó un épico desenlace diez meses después, con la conquista del noveno título mundial (séptimo en la clase reina) del piloto de Cervera en el marco del GP de Japón.

Este lunes 19 de enero, Marc y Ducati repetirán la liturgia, de nuevo en los Dolomitas italianos, aunque en esta ocasión las dos grandes incógnitas que marcan la actualidad en la casa de Borgo Panigale son la recuperación del ‘93’, que se lesionó de gravedad el hombro derecho en Indonesia, una semana después de coronarse, y la posible renovación más allá de 2026, cuando expira su contrato y arranca la nueva era reglamentaria de 2027 en MotoGP.

A la primera pregunta ya tenemos respuesta. Márquez se encuentra preparando la nueva temporada y después de un largo periodo de inactividad, ya entrena con normalidad. Hace dos semanas volvió a subirse a una Ducati, la Panigale de serie que le regaló el equipo en Navidad, y acabó las dos sesiones de prueba en el circuito de Aspar con muy buenas sensaciones.

Michele Pirro, piloto probador de la marca, rodó con Marc en pista y dejó claro que el campeón ha vuelto a un nivel espectacular. “Todo salió bien y se divirtió mucho. La verdad es que está tan bien que sólo pude seguirle un par de vueltas, después ya no pude aguantar su ritmo. Marc está bien, se le ve con mucha confianza”, reveló el italiano.

Después de Madonna...

En cuanto al asunto de la renovación, la cosa no está tan clara, aunque las dos partes parecen predispuestas. El propio Marc Márquez aseguraba días atrás que el mercado de fichajes de 2027 iba a ser uno de los más complicados “ya que con la nueva normativa nadie te puede asegurar la mejor moto y vas a tener que guiarte por la intuición”. Aún así, dijo que “del cero al diez las posibilidades de renovar son un 8. Estamos trabajando para ganar y todas las partes lo quieren”.

Davide Tardozzi, director del equipo Ducati, también es optimista: “La renovación si no está al cien por cien, estará cerca. El objetivo es estar bien para la primera carrera y aún queda un mes y medio. En resumen, no estamos preocupados", subraya el italiano, que advierte que “antes de la presentación en Madonna di Campiglio no pasará nada porque estamos concentrados en preparar las motos y el evento, no es el momento de hablar de ciertas cosas. Diría que lo haremos después de estos días o incluso más adelante".

Tardozzi también se ha referido a Pecco Bagnaia, que después de ganar dos títulos y dos subcampeonatos en los cuatro años anteriores a la llegada de Márquez, en 2025 sufrió lo indecible y terminó quinto, con 257 puntos menos que el español. "Estoy muy convencido de que veremos a otro Pecco desde los test en Malasia. He hablado con él y se que ha asimilado el 2025 de forma positiva, en el sentido de que se puede salir más fuerte de los problemas. Creo que volveremos a ver a un Pecco en versión 2024", augura.