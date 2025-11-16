Marc Márquez: "Ducati tiene la filosofía de que si un piloto se lo gana, al siguiente año tendrá la moto oficial"

El ya campeón del mundo de Moto GP, Marc Márquez, no se quiso perder el último gran premio de la temporada en el circuito de Cheste, en Valencia. El de Cervera, apartado de las pistas hasta la próxima temporada tras una nueva lesión en el hombro, pudo ver desde cerca la victoria en la carrera al sprint de su hermano Àlex, además de la carrera del domingo, en la que su actual compañero de equipo, 'Pecco' Bagnaia, se fue al suelo en la primera vuelta.

"En casa se esta igual de preocupado pero mas tranquilo. Se vive con la misma intensidad pero no te entra ese hormigueo en el estómago de estar aquí. Cuando ves a los pilotos rodando, el olor a gasolina, el sonido… es diferente pero disfrutando de este fin de semana", dijo Marc en una entrevista a La Sexta este domingo.

"Ducati tiene la filosofía de que si un piloto se lo gana, al siguiente año tendrá la moto oficial. Àlex tendrá el año que viene la GP26 y en el test del martes lo tienen que utilizar, tanto a él, como a 'Pecco' como a Di Gianantonio. Se tienen que probar las cosas al límite y ahora mismo esta llevando la moto al límite es Àlex, que es el más rápido en pista de los pilotos Ducati. Y ojalá puedan hacer un buen camino", decía Marc sobre unos tests de la nueva moto en los que él no podrá estar. "Lo que me deja tranquilo es que a nivel de motor el año que viene no se puede cambiar nada. Y hay que decidir temas de aerodinámica pero se puede reprobar en el test de Malasia".

"Si la moto va, va para todos y si no, no va para nadie. Tanto Àlex como 'Pecco' han tenido un comentario similar al que he tenido yo. La base de ahora va, y para el año que viene no tendrá muchos cambios y ya para el 27 ya será un poco mas lotería", añadía Marc.

Sobre la victoria de su hermano el sábado, Marc afirmó que la vivió "de cerca. Hacia muchos años que no veía una carrera desde el vial, de cerca, y la disfruté con el rintintin de estar allí, luchar con él por la victoria y compartir podio con él en la 'sprint 'porque este circuito se nos da muy bien a los dos y delante de la afición. Pero disfrutándolo y contento por él y por el gran año que hemos hecho".