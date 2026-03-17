Marc Márquez y Diogo Moreira dan la bienvenida al GP Estrella Galicia 0,0 de Brasil

El Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil se celebra este fin de semana en el icónico escenario del Circuito de Goiania, rebautizado Autódromo Internacional Ayrton Senna. Más de dos décadas después de la última ronda brasileña, Brasil regresa al calendario de MotoGP.

Y ese regreso del Campeonato del Mundo de MotoGP a una plaza estratégica no podía no contar con el apoyo de Estrella Galicia 0,0, que refuerza así su vínculo con el país brasileño, su mercado fuera de España más estratégico, como patrocinador principal del evento.

Antes de comenzar la acción en pista, la compañía cervecera española ha reunido en Sao Paulo a Marc Márquez y Diogo Moreira ante los medios de comunicación brasileños para hablar del comienzo de temporada y sus expectativas ante la importante cita que supone este fin de semana en el Autódromo Ayrton Senna.

El protagonismo deportivo recaerá en los embajadores de la marca, Marc Márquez y Álex Márquez, vigente campeón y subcampeón del mundo, y el brasileño Diogo Moreira, cuya trayectoria deportiva ha estado indisolublemente unida al proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0 desde sus inicios en las competiciones promocionales.

Moreira afronta la carrera de casa en su temporada de debut en la clase reina tras proclamarse campeón de Moto2 el pasado año. Su presencia añade un componente emocional único a un fin de semana que vivirá con una intensidad especial y la afición brasileña arropando a su piloto con mayor proyección internacional.

Diogo aparece en escena casi veinte años después de la retirada del mítico Alex Barros, piloto brasileño de la categoría máxima de 500 en la década de los años noventa y ganador de siete GP.PP. en los inicios de la era MotoGP a partir de 2002.

"Llevamos muchos meses hablando del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil y se nota la ilusión en el ambiente. Para mí es algo muy especial: desde pequeño soñaba con competir ‘en casa’ pilotando una MotoGP y poder hacerlo realidad esta temporada es increíble. Creo que todos los aficionados brasileños lo están viviendo con la misma emoción; ver que las entradas están agotadas demuestra las ganas que había de que volviéramos", destaca Moreira.

"Será un fin de semana muy intenso y emocionante. Estamos solo en la segunda carrera del año, así que el objetivo es seguir entendiendo mejor la moto y adaptarnos a la categoría paso a paso. Aun así, llegamos motivados y con confianza. Correr ‘en casa’ siempre da un extra y vamos a darlo todo para que la afición disfrute. Además, es un Gran Premio muy especial para Estrella Galicia 0,0 también. Les estoy muy agradecido por acompañarme en este camino y feliz por hacer realidad sueños compartidos", añade el piloto brasileño.

Después del arranque del campeonato en Tailandia, esta segunda cita del calendario en Brasil representa una nueva oportunidad para seguir consolidando resultados y mantener el impulso competitivo en un trazado completamente desconocido que pondrá a prueba la adaptación de equipos y pilotos.

«Ha sido llegar a Brasil y se percibe claramente la ilusión que rodea a este evento. Volver a MotoGP en Brasil después de tantos años es algo muy positivo para el campeonato y para todos los aficionados, y ver que todas las entradas están vendidas demuestra las ganas que había de este regreso. Será un fin de semana intenso y el objetivo es ser competitivos desde el primer momento y dar el máximo en pista", aseguraba Marc Márquez durante el evento.

"Además, es un Gran Premio muy significativo para Estrella Galicia 0,0. Sé lo importante que es este país para la compañía porque llevamos muchos años compartiendo camino y proyectos, y poder vivir juntos citas tan relevantes para los dos como esta es algo que valoro muchísimo. Como siempre repito, estoy muy agradecido por su apoyo constante y por seguir celebrando éxitos de manera conjunta", aseguraba Marc.

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Por otro lado, ante la pregunta sobre la cancelación o modificación de carreras por la situación geopolítica Márquez fue claro repitiendo lo que había comentado en otras ocasiones, que lo consideraba secundario porque "lo más importante es el cese de los conflictos para asegurar la paz y la seguridad en esas zonas".