Marc Márquez desvela su punto débil este fin de semana

Marc Márquez aseguró este viernes que su punto débil este fin de semana es "el tiempo de ataque" y que por eso solo hizo un intento durante la primera clasificación del Gran Premio de Alemania que se disputa en el circuito de Sachsenring, en la que terminó en tercer lugar, por detrás de su hermano Álex y del italiano Fabio di Giannantonio.

"Mi tiempo de ataque es mi punto débil por el momento este fin de semana. También es verdad que solo hice un tiempo, pero he sentido que la configuración y balance de la moto no era el mejor", destacó sobre sus sensaciones en la moto y recalcó que "no podemos olvidar que (la clasificación) son dos vueltas y que la carrera cuenta con una gran distancia y muchas vueltas".

Marc Márquez, en Sachsenring / moto GP

"Solo hice un ataque, porque me centré en entender las ruedas, seguramente la próxima vez que corramos en seco será el domingo en la carrera", indicó el líder del mundial sobre la estrategia ejecutada para pasar a la segunda clasificación.

Sobre la posibilidad de lluvia, el piloto español dijo: "La lluvia siempre es una condición que no se puede controlar, a veces tienes buenas sensaciones en otros circuitos y en el nuevo pierdes tracción. Así que veremos qué podemos hacer, si puedo encontrar buenas sensaciones y especialmente estar en la moto y encontrar los límites", explicó.

Su principal rival

"El tiempo estaba hecho con ese 19.4 para pasar a Q2, así que el segundo objetivo era preparar bien la carrera porque aquí son muchas vueltas", declaró el español sobre la estrategia llevada a cabo para pasar a la Q2.

Asimismo, Márquez subrayó que se siente "muy cómodo con las ruedas usadas" y afirmó que correrá tanto con las suaves como con las medias, porque mantiene una velocidad constante. Sobre su principal rival, Marc señaló que "Álex terminó por delante y eso es lo que necesito controlar".

Álex, "contento"

Por su parte, Álex Márquez aseguró estar "contento" por haber estado compitiendo después de su fractura en la mano, con unos resultados "mejores de lo que esperaba". "No he sentido mucho dolor. He sentido un poco más en el tendón, pero ha sido una fractura complicada y estar aquí compitiendo después de tanto trabajo me hace estar contento", valoró el menor de los hermanos.

El doctor Ángel Charte, responsable médico del Mundial, revisa el índice izquierdo de Àlex Márquez tras sus primeras cinco vueltas. / GRESINI RACING TEAM

"Esta mañana me lo he tomado de una manera tranquila, para probar y coger sensaciones y he sido capaz de sentirme muy bien, pero esta tarde al ver el tiempo de mañana me dije que era importante estar en Q2, ya que en mojado muchos pilotos son más rápidos y se puede tener muchos problemas", añadió Álex.

Sobre la posibilidad de lluvia, Álex consideró que "es bueno porque físicamente demandará menos, pero mucho más arriesgado" y que tiene "que dar el máximo para tener buenas sensaciones y empujar".