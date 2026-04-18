Marc Márquez deja una puerta abierta: "Sería muy bonito cerrar el círculo con Honda"

2025 fue un año clave para Marc Márquez. El piloto de Cervera lo apostó 'todo al rojo' al unirse al proyecto del Ducati Lenovo después de un primer año de transición dentro de la marca de Borgo Panigale con el Gresini Racing. El objetivo no era otro que volver a ser campeón tras una larga travesía por el desierto de las lesiones. Dejó Honda, la marca con la que conquistó seis títulos mundiales en la categoría reina, y donde no solo formó un buen equipo de trabajo, sino también una familia. Y sobre esta decisión se ha pronunciado recientemente.

El '93' debutó en MotoGP con la fábrica del ala dorada en 2013. Ganó ese mismo año su primer título y, durante once años, pudo celebrar 59 victorias y 101 podios junto a ellos. Sin embargo, reconoce que no disfrutó todo lo que pudo haber disfrutado. "Ahora lo disfrutaría mucho más, pero no cambiaría nada. Lo celebramos, tenía un gran equipo, un gran ambiente... celebrabamos cada momento y no cambiaría nada", expresaba durante una charla en el podcast 'Tengo Un Plan' de Imagin Bank.

Marc Márquez junto a Santi Hernández, quien fue su jefe técnico en su etapa en Honda / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Al ser preguntado sobre si sufrió a la hora de dejar atrás todo el equipo humano con el que trabajó, aseguró que tuvo clara la decisión, pero que eso no significaba que no le doliese. "Tenía un gran ambiente de trabajo, amigos que eran mis mecánicos", aseguraba.

Tomar la decisión de irse fue complicado para él, el pensar que no volvería a un box junto a ellos. "Era eso de: 'quizá no trabajamos más juntos'. Era un: 'lo dejo pero no lo quiero dejar, pero sé que me ira bien'. No diré una relación tóxica, porque no era así. Pero es como cuando estás en una relación y tienes que darte un tiempo para ver que pasa. Pero de corazón no lo sentía, sino de cabeza", aseguraba el catalán.

¿Un posible regreso a Honda?

En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre su futuro. Pese a que todo apunta que ya está todo atado con Borgo Panigale para continuar con ellos al menos un año más, hay algunos romáticos que sueñan con un reencuentro Marc-Honda antes de poner punto y final a su etapa como piloto profesional. Al ser preguntado por si regresaría a la fábrica nipona antes de retirarse, el catalán lo tuvo claro: "Sería bonito cerrar el círculo en Honda, pero para mí el círculo de mi carrera deportiva está cerrado". "Todo lo que venga ahora, bienvenido sea. La ambición es la misma, y las ganas de ganar también. Pero yo no quería que mi carrera deportiva se acabara después de la lesión de 2020. Quería volver a ganar y estoy en paz conmigo mismo", expresaba.

Marc también quiso reflexionar sobre el momento en el que uno debe tomar decisiones egoístas por su propio bien. "Una de las cosas que he aprendido es que no por quedar bien tienes que hacer una cosa o otra, sino buscar lo mejor para tí porque la carrera deportiva de un piloto son 10-15 años, luego seguirá la vida, pero los tienes que aprovechar lo máximo", sentenciaba.