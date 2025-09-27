Marc Márquez deja el Mundial visto para sentencia en la resurrección de Bagnaia

Es el fin de semana del alirón al título de campeón del mundo. Y Marc Márquez quiere demostrarlo como tal. Las cuentas eran claras al inicio: el piloto de Ducati debe sacar 3 puntos a su hermano Álex en todo el fin de semana en Motegi. Si lo hace es campeón. Y Marc no quiere esperar más para serlo.

Salía el de Ducati desde la tercera posición; el de Gresini desde la octava. La salida fue accidentada; Marco Bezzecchi sufría una dura caída con Jorge Martín que dejaba a ambos fuera de combate. En la parte de arriba, Pedro Acosta avanzaba a Marc Márquez, que no parecía poner mucha resistencia a sabiendas de que no debía arriesgar para nada viendo la posición de Álex.

Acosta seguía avanzando posiciones; se colocó rápidamente segundo y Joan Mir se quedó solo para defenderse de Marc. El piloto de Ducati se defendía bien de los envites del piloto de Ducati, que buscaba no ser demasiado agresivo en sus intentos de recuperar la tercera plaza.

Pero el campeón de 14 de las 16 carreras sprint no conoce otro lenguaje que no sea ir al límite siempre. Esperó su oportunidad, sabiendo que el podio era su objetivo de mínimos, y cuando encontró el espacio atacó y recuperó la tercera plaza. Arriba, Pecco Bagnaia seguía escapándose ante un Pedro Acosta que era incapaz de seguir el ritmo del italiano.

Y no contento con la tercera plaza, Marc se lanzó hacia la segunda. No tardó en lanzar el 'hachazo' y en superar al piloto de KTM. Davide Tardozzi cruzaba los dedos en el paddock, no solo por el de Cervera sino por tener a Pecco en la primera posición. Mientras, Álex tenía problemas para mantener el ritmo. A punto estuvo de perder el control de su moto a falta de dos vueltas, algo que aprovechó Ogura para superarlo. Ya era décimo.

Y así acabaron las cosas este sábado en Motegi, con doblete de Ducati con Marc en la segunda plaza, Pedro Acosta tercero y Álex Márquez sin puntuar desde la décima. El piloto de Ducati amplía a 191 puntos la diferencia con su hermano Álex, 6 más de los 185 que debía sacar de Motegi para ser campeón. Dicho de otra forma, si el piloto de Gresini no le recorta esos 6 puntos a Marc el domingo, Marc cantería el alirón. El título, se mire como se mire, está visto para sentencia.