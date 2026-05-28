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MOTOGP

Marc Márquez, declarado "apto" para probarse en Italia

Después de perderse el domingo de Le Mans y el GP de Catalunya para recuperarse de una doble operación en el pie y el hombro derecho, Marc Márquez se subirá a la Ducati este viernes en Mugello

Marc Márquez y su novia Gemma, este jueves en el circuito de Mugello

Marc Márquez y su novia Gemma, este jueves en el circuito de Mugello / motogp.com

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Marc Márquez ya tiene el Ok médico para volver a subirse a la Ducati este viernes en el Gran Premio de Italia. El nueve veces campeón del mundo ha superado con éxito la última revisión del doctor Ángel Charte, jefe de los servicios médicos del Mundial de MotoGP, que le ha declarado “apto” para probarse en los libres, a la espera del apto definitivo para el resto del fin de semana.

Marc se perdió el domingo de Le Mans, tras lesionarse en una caída el día anterior, y tampoco pudo disputar el Gran Premi de Catalunya, ya que estaba recuperándose de la doble cirugía a la que se sometió el pasado 10 de mayo.

En Francia en la se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho y además, su equipo de confianza de la Clínina Ruber en Madrid optó por sumar a esta intervención otra que ya había programado previamente Márquez para solucionar sus problemas en el hombro derecho, para retirar un tornillo de una antigua intervención (2019) que se había desplazado y le pinzaba el nervio, impidiéndole pilotar a su máximo nivel desde principio de temporada.

"Ambas operaciones han salido bien, pero estamos procediendo con la debida precaución", advirtió Marc el miércoles, antes de viajar al circuito toscano de Mugello, donde hoy ha aparecido de la mano de su novia Gemma y caminando con una bota ortopédica de protección, pero con ganar de volver a la acción este viernes en los primeros entrenamientos libres en Italia.

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Tal como informa Emilio Pérez de Rozas en El Periódico, Marc Márquez tendrá que pasar un 'fit to review'. Es decir, si sus sensaciones son buenas tras subirse la moto, deberá pasar una nueva revisión para disputar el resto de las sesiones y las dos carreras del fin de semana.

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