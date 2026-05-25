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MOTOGP

Marc Márquez decidirá en las próximas horas si viaja a Mugello para probarse

Ducati espera anunciar este martes si cuenta con Marc Márquez para el GP de Italia

La reaparición de Marc Márquez, más cerca

La reaparición de Marc Márquez, más cerca / Ducati Corse

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Ducati espera anunciar este martes (máximo el míércoles) si Marc Márquez viaja a Italia para participar en la próxima cita de la temporada, que se celebra en el circuito de Mugello del 29 al 31 de mayo. El nueve veces campeón del mundo aparece en la lista provisional de inscritos para el gran premio, aunque eso no significa que finalmente vaya a competir este fin de semana.

Márquez se sometió a una doble operación el pasado 10 de mayo en Madrid, por la fractura en el quinto dedo del pie derecho tras su caída en Le Mans y para retirar un tornillo de una anterior intervención que le pinzaba el nervio del hombro derecho y le impedía pilotar con máximas garantías.

Una vez solucionados ambos problemas y después de perderse el último GP de Catalunya, Marc ha tenido tiempo de recuperarse y en las próximas horas está previsto que consulte con sus médicos de confianza antes de tomar una decisión definitiva de cara al GP de Italia. Aunque finalmente opte por desplazarse a la Toscana, el ‘93’ deberá pasar una última revisión con los servicios médicos del Mundial, que dirige el doctor Angel Charte. Si es declarado “apto” para subirse a la moto el viernes, probará su condición física de cara el resto del fin de semana.

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Estos últimos días Márquez ha difundido reveladoras imágenes en sus redes sociales, levantando pesas con el brazo derecho y demostrando que parece estar ya en la última fase de su rehabilitación.

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