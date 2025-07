Marc Márquez: "Debería haber pensado más en el campeonato... pero viene de serie"

Marc Márquez está hecho de otra pasta. Para bien o para mal, el piloto de Ducati tiene una ambición sin límites que le obliga a llevar hasta el extremo su pilotaje, un hecho característico de su personalidad que nunca va a poder cambiar. En Sachsenring, la moneda salió cara para el de Cervera, que volvió a llevarse una nueva carrera al Sprint -la décima de la temporada- con una remontada para la historia.

El camino hacia la victoria de Marc fue esta vez mucho más complicado que en anteriores ocasiones. El de Cervera salía desde la pole position, aunque una frenada en la curva 1 hizo caer al líder del mundial hasta la quinta posición en condiciones difíciles para el pilotaje con la lluvia. A pesar de su mal arranque, lo cierto era que Marc seguía ampliando su ya considerable ventaja al frente de la clasificación con su hermano Álex, quien rodaba por detrás del octacampeón con muchos problemas para mantener el ritmo.

Marc Márquez partía desde la 'pole' en busca de la victoria / EFE

Una remontada épica

Marc detalló en declaraciones posteriores a la carrera sus sensaciones en esas primeras vueltas complicadas: "En el momento en el que he empezado a sentirme bien con los neumáticos es cuando he empezado a ir rápido. Ya la primera frenada no he parado como he querido; tenía la intención de entrar rápido y girar tarde porque así evitas si alguien viene pasado de frenada. Luego he visto que me costaba y he intentado tener paciencia... después cuando los neumáticos han cogido temperatura, con las presiones correctas, he empezado a ir rápido", reconoció.

Poco a poco, el de Ducati fue ganando posiciones y terminó jugándosela en la última vuelta ante Bezzecchi para llevarse una nueva victoria al Sprint: "Es verdad que cuando he pasado a Quartararo, pensando en el campeonato, debería haberme quedado ahí, debería haber pensado más en el campeonato... pero no", reconoció Marc. "El discurso era muy bonito, pero cuando he estado allí me he dejado llevar. He calculado que llegaría en la última vuelta junto a Bezzecchi y es ahí donde nos la hemos jugado", explicaba el octacampeón tras la carrera en declaraciones para DAZN.

"He sufrido mucho más las dos primeras vueltas yendo lento", explicaba Marc. "No me encontraba con los neumáticos, vigilaba para no caerme... luego cuando me he dejado llevar tenía menos sustos, me encontraba más cómodo, podía girar en menos tiempo, levantar más rápido la moto... y me he dejado llevar. Es verdad que para coger a Bezzecchi he cogido ese extra de riesgo en las frenadas... pero viene de serie. Falta tocar algunos clics para gestionarlo, hoy ha salido bien y estamos riendo, pero toca de vez en cuando respirar". Unas declaraciones que ponen de manifiesto el espíritu competitivo de un campeón insaciable hasta el extremo.