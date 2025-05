Marc Márquez: "Debemos esperar a un Àlex y un Pecco muy fuertes"

Después de un movido Gran Premio de Francia marcado por la lluvia, el Mundial de MotoGP desembarca en Silverstone con Marc Márquez como líder destacado de la clasficación de pilotos. El piloto de Ducati, que ganó su sexta sprint consecutiva en Le Mans, acabó segundo el domingo, una jornada en la que su hermano Àlex se fue al suelo, alejándose en la tabla.

Ya en suelo británico, el de Cervera reconoció que el domingo en Le Mans fue "complicado, complicado al intentar conseguir dar con la decisión adecuada para poder finalizar la carrera, ya que era muy fácil cometer un error, pero al llegar aquí a Silverstone, trataremos de regresar a nuestro mejor nivel para poder luchar por las tres primeras posiciones y disputar todo el fin de semana en las mejores condiciones posibles".

Después de que la lluvia marcara el fin de semana en Francia, las previsiones apuntan a unas condiciones similares en Silverstone. "Trataremos como siempre de negociar el riesgo, pero es algo que tienes que sentir, aunque trataremos de hacerlo de la mejor manera posible para sacar el máximo y a partir del momento en que tengamos asumida la situación, adaptarnos a ella", comentó Marc sobre la posibilidad de otra carrera en mojado.

Gestionar lo mejor posible

Pese a llegar como líder, el de Ducati avanzó que "debemos esperar tanto a un Àlex como a un Pecco muy fuertes, porque éste no es uno de los mejores circuitos para mí ya que desde el 2014 no he ganando nunca aquí, por lo que intentaremos estar cerca de ellos y gestionar de la mejor manera posible la situación".

"En Le Mans, en la carrera, nos encontramos con un Johann súper rápido, y quedó claro que era el día para él porque eran unas condiciones perfectas para él y dio con una puesta a punto perfecta y consiguió una rápida y acertada elección de los neumáticos", recordó Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña.

"Para mí resultaba más difícil esa elección porque si tenías que cumplir con dos 'long lap' con neumáticos de lluvia en condiciones de seco destruyes los neumáticos y cuando empieza a llover no puedes volver a ser rápido de nuevo, pero incluso así él lo gestionó genial y hay que pensar que fue de ese tipo de domingos que quizás podría haber ido más rápido, pero era el momento de no tirar de ese 'comodín', porque ya había tirado de él en la carrera de Jerez", afirmó.

"Alex y Pecco serán muy rápidos y no solo tenemos que ser rápidos a una vuelta, hay otras razones como estas curvas largas de aquí, Cataluña o Qatar, que no son las mejores, pero Qatar este año ya ha sido distinto y tenemos que afrontarlo todo sin ningún 'estrés' y sin entrar en pánico, hay que entender las condiciones de la pista desde los primeros entrenamientos libres", resaltó Marc Márquez.