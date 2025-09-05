Marc Márquez da por bueno el cuarto: "Para ser nosotros, ni tan mal"

Marc Márquez, que fue cuarto en la practice del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, dio por buena la sesión, teniendo en cuenta que el Circuit no es un trazado propicio para sus intereses. "No ha ido del todo mal", afirmó el piloto, que insistió, pese al buen papel de las KTM, en que el rival a batir será Àlex Márquez. "Se ha visto hoy, el más rápido a nivel de ritmo era Àlex, pero por lo que es nosotros ni tan mal", comentó tras la sesión.

En cuanto a su rendimiento, Márquez aseguró que esperaba un resultado similar o incluso "estar un poco más lejos de los más rápidos". "No he sido el más rápido, pero he estado cerquita de los más rápidos y en un campeonato de 22 carreras se trata de eso. En las pistas que son favorables sacar los 37 puntos y en las pistas que no lo son tanto estar con ellos. Y es lo que intentaremos durante todos los fines de semana", explicó.

Respecto a sus puntos débiles en el Circuit, el de Cervera indicó que donde más sufre es "en las curvas rápidas de derechas, que siempre han sido un poquito mi punto débil y donde estoy sufriendo menos es en el T2". "En las dos de entrada a meta, la curva 9, comparando la telemetría, es donde Alex está yendo más rápido que yo y donde está marcando la diferencia respecto a las otras Ducati", dijo.

En cuanto al buen rendimiento de las KTM, copando los dos primeros puestos en la practice con Binder y Acosta, apuntó al 'Time Attack', donde la moto "está yendo muy bien, no solo Acosta, sino Binder, y Bastianini, y es ahí donde nosotros estamos sufriendo un pelín más en esta pista, porque el hecho de tener tan poco grip hace que nos cueste un poquito más sacar el potencial de la moto".

En cuanto a sus propias posibilidades, reconoció que, de entrada, Catalunya es uno de los circuitos que "siempre me han costado un poco más", aunque no descarta nada. "De momento Álex está siendo más rápido, no estoy del todo lejos, a ver si mañana yo puedo dar un pasito a nivel de estilo de pilotaje, porque no solo depende de la moto, sino yo también tengo que mejorar en algunos puntos, centrarme en esas curvas que pierdo un poquito más, y a ver si también el equipo me puede dar una ayudita, y con este trabajo de equipo sacar un poquito más", deseó.

Pecco debe recuperar la confianza

Marc fue cuestionado también por la situación en la que se encuentra su compañero Pecco Bagnaia. "No voy a mentir ni camuflar", aseguró, "está en un momento muy difícil tanto mentalmente como a nivel de confianza, y esto hace que no esté pilotando como él es capaz de pilotar, cuando se baje este boom mediático, seguramente esto va a volver a calmarse y a partir de allí tiene que empezar a reconstruir otra vez su confianza".

"No es fácil para un piloto estar en una situación difícil, sin confianza y expuesto tanto mediáticamente y estar con la pregunta siempre machacando, pero es dos veces campeón del mundo de MotoGP y tiene las capacidades y las cualidades para hacerlo", zanjó al respecto.