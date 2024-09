Marc Márquez: “Estaba convencido de que la victoria iba a llegar”

Marc Márquez ha vuelto a sonreír. El ocho veces campeón del mundo firmó un fin de semana perfecto en el Gran Premio de Aragón, dónde lideró todos y cada uno de los entrenamientos y se impuso con autoridad tanto en la Sprint del sábado como en la carrera del domingo. Una victoria que llegó 1.043 días después de su último triunfo, que fue precisamente en el Gran Premio de la Emilia-Romaña de 2021, escenario que acogerá la decimosexta cita del campeonato este fin de semana.

El propio Márquez aseguró en la rueda de prensa previa al GP de San Marino que, a pesar de que se ha quitado un peso de encima, tenía claro que tarde o temprano la victoria llegaría. "Lo dije antes de Aragón. Estaba convencido de que, si no era este año, sería el que viene, pero la victoria iba a llegar. El año pasado no decía esto, pero este año veía que cada vez estaba más cerca. Y una victoria, en veintidós carreras, iba a llegar", aseguró el piloto del Gresini.

Para el mayor de los hermanos Márquez, a partir de ahora el objetivo es seguir creciendo e ir cumpliendo los pequeños objetivos que se vayan planteando de aquí en adelante, recalcando que resulta fundamental lograr esa constancia durante las carreras que restan. "Ahora, ¿hemos ganado? Sí. Y ahora la asignatura pendiente es buscar esa constancia de aquí al final del año. Habrá algún bache, seguro, pero intentar buscar esa constancia para preparar bien el que "viene, ya que esa es la mayor diferencia para luchar por un Mundial o no", expuso.

En cuanto a cómo afronta este fin de semana, el de Cervera afirmó que la de Misano es una de sus pistas favoritas, por lo que espera poder estar cerca de Pecco y Martín. "Misano es una de las pistas que me gusta también, se me ha dado bastante bien en el pasado, pero hay que ser realistas en todo momento, porque Aragón era una pista que me gusta, pero al margen, se dieron las condiciones en las que siempre me he encontrado a gusto. Aquí en Misano habrá más agarre e intentaremos gestionarlo de la mejor manera", aseguró.

En defensa de su hermano Álex

Inevitablemente, Márquez también fue preguntado por el incidente entre su hermano Álex y Pecco Bagnaia, tras el cual el italiano insinuó que Álex le había tirado de forma deliberada. "A mi hermano no lo veía jodido. Estaba indignado porque te acusen de tirar a un piloto deliberadamente, pues, como piloto, no lo aceptas porque sabemos todos lo que nos jugamos allí en pista", indicó.

Asimismo, el piloto del Gresini afirmó que el problema se ha visto agravado porque uno de los implicados es su hermano, aunque hay que saber diferenciar que son dos personas diferentes y el hecho de que él haya estado involucrado en muchas polémicas no significa que su hermano también. "Lo que pasa es que la gente mezcla todo con el apellido Márquez. Yo soy yo, él es él, y ya está. ¿Yo he estado en muchos follones? Sí, pero me he metido yo. Él es diferente. Y que lo acusen por esa misma regla de tres, no me parece justo", sentenció el de Cervera.