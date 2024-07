Marc Márquez, convencido: “Creo que ganaré otro Mundial"

DAZN, la plataforma global de streaming de deporte, ha estrenado una entrevista exclusiva con Marc Márquez tras haber vuelto a subir al podio este fin de semana en Sachsenring, el primero de su carrera compartido con su hermano Álex.

Marc está completando un gran año y viviendo una segunda juventud tras haber aprendido mucho durante el último curso: “Me sirvió para marcarme objetivos reales. No sabía ver la realidad, me estaba chocando contra un muro y seguía. Me hizo cambiar la mentalidad en lo que restaba de temporada, tuve menos lesiones y menos rendimiento en pista, pero ha cambiado mucho todo en un año”, señala.

Pese a mantener su esencia, ha encontrado el aspecto clave que corregir: “Siempre seré un piloto que arriesga en pista, pero he sabido adaptarme a los fines de semana y no llegar los jueves con expectativas demasiado altas”.

Gresini y su segunda juventud

Márquez es consciente de que hace tres años de su última victoria, pero si cuadra todo a la perfección, considera realista soñar con volver a subirse a lo alto del podio: “Si cuadro todo perfecto podré luchar por la victoria, pero si hay algo que se tuerce hay dos pilotos que están yendo por encima. Sobre todo, estas dos últimas carreras, Pecco ha dado un pasito, está elevando el nivel y Martín está consiguiendo estar cerca de él.

Sim embargo, no cree que sea sensato considerarse candidato al Mundial: “He estado cerca, pero hay que ver la realidad, y es que como voy a estar en la pelea si vengo salvando los domingos. Hay dos pilotos, no uno, sino dos, que son constantemente más rápidos que nosotros y están quedando mejor”.

Sobre el favorito entre Martín y Pecco para llevarse la corona, también lo tiene claro: “Ahora mismo a Pecco. Tiene la estabilidad mental, que es muy importante, y los resultados. Está cogiendo inercia, que puede cambiar en dos carreras, pero ha cogido una inercia que da miedo”.

Un 2026 vestido de rojo

En relación con su próximo compañero, Marc ha asegurado que: “Si fuese él lo afrontaría como un reto. El piloto con más mundiales de la parrilla lo ponen a mi lado con la misma moto y voy a demostrar a la gente que le gano”.

La lucha con Martín por el asiento de Ducati Lenovo ha sido de las más intensas de los últimos años, con ambos rindiendo a un nivel altísimo. Y pese a que ha sido Márquez quien ha sido el elegido, reconoce que cambiar de fabrica era una opción real: “Las dos fábricas europeas lo están haciendo bien, tienen un método de trabajo y una progresión de cara al futuro y están ganando carreras. Era una opción real y factible”.

El ‘93’ ha reconocido que los motivos que le ha dado Ducati de por qué ha sido el elegido, son meramente deportivos: “Conmigo fueron muy claros, me dijeron que viendo mi progresión en las seis primeras carreras con la 2023 creían que lo podía hacer bien con la moto oficial y yo acepté”.

“Estaba escrito que Ducati perdía dos motos, porque lo pedía el campeonato. Una marca, y yo como Ducatista ahora, prefiero que haya ocho Ducati en pista, pero como fan de MotoGP, tiene que haber cuatro Yamaha. No puede ser que haya ocho, es una regla no escrita”, reconoce Márquez.

La caída de Martín a dos vueltas del final en el Gran Premio de Alemania supuso la reconquista del liderato por parte de Pecco Bagnaia. Con 222 puntos para Pecco y 212 para Martinator, podría parecer una reedición del ‘Pecco vs Martín’ de 2023, pero con Marc Márquez a 56 puntos del italiano, el Mundial se pone más emoicionante que nunca.