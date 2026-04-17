Marc Márquez: "Soy consciente de que mi retirada cada vez está más cerca"

Marc Márquez firmó el curso pasado el esperado regreso a la senda de las victorias y el título después de varias temporadas complicadas marcadas por las lesiones y el mal momento de Honda. Su cambio al Gresini y un curso después al equipo Ducati oficial marcaron la diferencia para volver a lo más alto.

De todo ello, de sus peores momentos, sus mejores, sus objetivos y su futuro habló el de Cervera como primer invitado en el podcast 'imagin Tiene un plan'. Un programa que el piloto de Ducati arrancaba con un contudente: "No tengo adicción a ir en moto, tengo adicción a la competición". "Ganar es cuando te sientes recompensado, pero cuando estás en competición es diferente. En los test me aburría, tenía caídas por falta de concentración y un fin de semana de competición es como más intenso", reconoció.

"Es uno de los pocos momentos en los que me plantee ¿tiene sentido seguir?, o no. ¿Tiene sentido el sufrimiento? A partir de 2020 mi perspectiva al deporte ha cambiado", comentó en referencia a una imagen suya desolado tras firmar la quinta caída en el fin de semana en Sahcsenring, su circuito fetiche, en 2023.

Marc Márquez, desolado / X

"Antes decía "mi cuerpo está hecha para la moto' pero ahora me he dado cuenta de que la moto es importante pero que la vida sigue. Tu carrera deportiva es una parte de tu vida y luego hay otras cosas que incluso son más importantes, pero cuando estoy en activo lo doy todo", afirma.

Lesiones, dudas y cambios

Ese momento fue clave para el devenir de la carrera de Marc. "Te encuentras cosas como una lesión, donde no puedes escoger. Aquí teníamos que tomar una decisión. Salir de nuestra zona de confort y a ver qué pasa o seguimos así con el riesgo de quemarnos", comentaba, recordando que ganó la primera opción: cambiar y fichar por Ducati.

"Lo que más me frenaba era el corazón. El llevar diez años con Honda, con la misma gente...y que por muchos números que tengas siempre tienes la duda de ¿'seré capaz'?", recuerda. "Tú pruebas algo mediáticamente, te expones y yo estaba dando un mensaje muy claro: 'dadme la moto que gana que quiero ver de qué soy capaz'", relata sobre ese momento. "Cuando tomas una decisión así, lo que es dinero o futuros proyectos lo apartas, priorizas lo que es mejor", asegura al respecto.

"Dudaba de si podría ser rápido otra vez porque venía de una lesión muy grave. Yo no tengo el brazo como lo tenía y lo que me ayudó más es no comparar mi lado izquierdo con mi lado derecho", explica, recordando que entró en "un bucle de comparar".

Tras varias lesiones complicadas, Marc Márquez tiene claro que es necesario el tiempo para comprobar en qué estado real se encuentra. "No sé cuál es mi 100% despues de una lesión, no sabes si te va a afectar más o menos pero está claro que después de una lesión tu 100% baja. Tienes que seguir insistiendo y al cabo de 6 u 8 meses lo ves", argumentó.

Aprender de las lesiones

Sobre la percepción del miedo, Marc afirmó que "fuera del circuito veo los peligros fácil". Otra cosa es dentro del circuito, ahí no lo ve y eso "ha sido uno de mis puntos fuertes y débiles, no ver el miedo, no ver el peligro, y lo he trabajado para verlo, o sea, para decir, 'aquí no toca arriesgar tanto porque te puedes hacer daño, quí no toca arriesgar tanto porque tampoco hay la necesidad"", comenta.

"Mi instinto siempre ha sido de arriesgar todo, sea un entreno libre o sea una carrera que te juegas el mundial. Entonces, es uno de los trabajos que todo mi entorno durante toda mi carrera deportiva pues me ha ido trabajando y poco a poco con la edad lo he ido viendo, pero lo que me lo ha hecho ver más son las lesiones, porque la mentalidad era una, pero con las lesiones aprendes", asegura.

Marc Marquez , en su etapa en Gresini / EFE

Pese a su larga trayectoria, Marc sigue sintiendo la adrenalina y los nervios, aunque con cambios. "Con 20 años no era consciente dónde estaba, con 33 tienes más responsabilidad, más miradas puestas en ti" y por ello, uno de los días en los que los nervios reconoce haber sentido ha sido recientemente, "cuando probé la Ducati del equipo Gresini en Valencia".

Respecto a la presión, Marc Márquez reconoció que las primeras carreras del año pasado la sintió porque "estaba en mis manos ser campeón o no y sabía que en mi carrera deportiva no me quedarán muchas balas y el año pasado tenía una de esas y lo conseguí. Este año siento mucha menos presión".

Los peores momentos

En esa travesía por el desierto que fueron sus lesiones, 2022 marcó un antes y un después. "Marzo o abril del 2022, con dolor en el brazo, no salían las cosas, aun no había pasado la cuarta operación pero estaba sufriendo y me caigo en Indonesia y vuelve la visión doble. Tuve suerte que duró poco, volví pero seguía con dolor y decidí operarme. Dije 'tenemos de parar', porque no sabía competir para ser 15", explica durante el podcast, en el que recuerda también que incluso renunció al fisio durante un par de meses para poder desconectar del brazo "y funcionó. Psicológicamente di un saltito".

Después de esos momentos llegó 2025, la temporada de su vuelta y la carrera en Japón, donde consiguió la novena corona. "La vuelta de honor la recuerdo más por imágenes que he visto luego que por el momento vivido. No lo recuerdo y me gustaría", dice, para confesar que "tras la caída en Indonesia me quedé vacío y me fui de vacaciones".

A sus 33 años y con varias lesiones a sus espaldas, Marc es "consciente de que cada vez está más cerca" su retirada. "Te diría, es que es una frase que empleé en el pasado y que será así, yo te diría hasta que mi cuerpo aguante, pero es que, que tu cuerpo aguante no sabes a qué edad y yo lo voy a alargar hasta que mi cuerpo aguante. Yo sé que voy a acabar antes mi carrera deportiva por mi cuerpo que por mi mentalidad. O sea, por mi cuerpo antes que por mis ganas de seguir", explicó.

Sobre su futuro, aseguró que tiene "curiosidad", por esos pilotos que se retiran y vuelven al cabo de unos años en otros roles.