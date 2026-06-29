Marc Márquez confiesa que hubo contacto con Honda antes de renovar con Ducati

El fin de un idilio como el que protagonizaron Marc Márquez y Honda durante más de una década fue un auténtico bombazo en el 'paddock' en 2023. El piloto de Cervera, quien atravesó una mala racha con las lesiones y con la falta de rendimiento de la RC213V, decidió poner punto y final a su etapa en la fábrica del ala dorada para emprender el vuelo hacia Ducati, una decisión que no fue nada fácil debido al fuerte vínculo que lo unió a la fábrica.

El mayor de los hermanos Márquez se despidió de la fábrica nipona con 6 títulos mundiales y 59 victorias, dejando atrás a su equipo, a quienes considera sus grandes amigos dentro y fuera de la pista. Honda atravesaba su peor etapa a nivel de resultados en años, y el '93', en el tramo final de su carrera profesional, no tenía tiempo que perder.

Tras un curso trance en el Gresini Racing, Marc aterrizaba en el Ducati Lenovo en 2025 y terminaba el curso como campeón mundial. Ironía de la vida, logró el título en Motegi (Japón), en casa de Honda, donde Joan Mir también consiguió el primer podio para la fábrica tras dos años de sequía.

Marc Márquez celebrando su último título mundial con Honda, en 2019 / RUNGROJ YONGRIT / EFE

Esta mejora de resultados de la marca japonesa y el fin de contrato de Márquez con Ducati abrió una gran cantidad de especulaciones. Los más romáticos, tenían la esperanza de que el '93' decidiese cerrar el círculo volviendo a sus orígenes. Pero finalmente, la semana pasada se anunció su renovación con el equipo oficial de Borgo Panigale por 2 años, algo que en realidad ya era un secreto a voces.

En las últimas horas, DAZN ha estrenado una entrevista con el nueve veces campeón en la que él mismo desvela que sí hubo una aproximación con Honda. "Hubo una conversación informal, pero yo tenía claro que antes quería escuchar a Ducati. Si estaba contento, no iba a entrar al juego de ir aquí o allí. Y con Ducati nos sentamos y nos entendimos de entrada", admitía el '93'.

El de Cervera renunció a su familia en los circuitos y a un contrato de alrededor de 20 millones para volver a ser competitivo en Ducati. "Volver a Honda hubiera sido muy romántico, y evidentemente tenía muchas ganas. Pero suficientes riesgos cojo ya en pista. Hay veces que uno debe valorar las cosas con la cabeza, no con el corazón, como en la última decisión que tomé (dejar Honda). Y me salió bien", expresaba en la charla el catalán.

Viendo que no había opción de recuperar a quien fue una de sus piezas más preciadas, la fábrica japonesa se lanzó a por Fabio Quartararo, otro de los nombres mejor valorados y uno de los cinco campeones de la parrilla actual. No es oficial aún, pero se espera que pronto se anuncie que 'El Diablo' se unirá a las filas del equipo oficial.

La nueva era de 2027

2027 será un año de muchos cambios. Arrancará la nueva era, con motos de menor cilindrada (se pasará de las 1000cc a las 850cc), menos aerodinámica, sin dispositivos de altura y, además, cambio de neumáticos de Michelin a Pirelli. Nadie sabe lo que va a pasar. "Yo creo que Ducati seguirá siendo la referencia, junto a Aprilia", expresaba el '93' durante dicha entrevista.

"Los pilotos más punteros lo hemos aprovechado poco. Las marcas, con el cambio de reglamento, no pueden asegurarte darte la mejor moto. En cambio, los equipos ya saben que aquí hay un buen piloto", sentenciaba Márquez.