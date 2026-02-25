Marc Márquez y las claves para retener el título de MotoGP en 2026

Ducati y Marc Márquez que empiezan la temporada desde una posición de fortaleza, motivados y con las "cosas claras" a nivel de aerodinámica tras los test en Sepang y Buriram. Este último circuito será la primera prueba de fuego para el vigente campeón, que por primera vez en cinco años defiende la corona y será el rival a batir.

Desde Tailandia, Marc avisa que está listo para lo que se viene, empezando por las carreras de este fin de semana: "Al margen de las caídas (tres durante el fin de semana de ensayos) y mi condición física, en general, tuve una prueba positiva en esta pista. La simulación de carrera terminó antes de lo esperado, pero hasta entonces la sensación era positiva", considera.

El '93' se mantiene optimista y recuerda que "fue en esta pista donde gané mi primer gran premio con el equipo oficial Ducati y eso te da un impulso extra. La primera carrera de la temporada, incluso después de tantos años, siempre es especial", apunta.

Márquez acapara todos los focos en este inicio de temporada y de ahí que en DAZN incluso le hayan dedicado un programa especial, 'Jaque Márquez', que convierte el Mundial en una partida de ajedrez en la que el piloto de Cervera es el 'rey' del tablero. Sus rivales analizan las claves para desafiarle y él, las que pueden servirle para conquistar el que sería su décimo título mundial.

Marc tiene más opositores que nunca: "Tenemos que seguir trabajando porque los rivales mejoran y tú tienes que saber reinventarte", advierte. "Empezamos todos ya aquí en jaque mate. Está todo más cerca ya, la reina (su hermano Álex Márquez) está por aquí asomando... Cuidado, que en 2026 ya está todo cerquita, cerquita", añade.

"En la primera carrera siempre pasa lo mismo, está todo muy junto porque se ha hecho un test aquí, pero durante la temporada se irá viendo. Cada año MotoGP cambia, pero yo me tengo que centrar en mi estado para seguir mejorando y de esa manera conseguiré alcanzar el nivel del año pasado", considera el piloto de Ducati

El campeón parte con la ventaja de sus trece años de experiencia en la categoría reina de MotoGP, en los que ha competido cara a cara contra los mejores pilotos de la parrilla. Y eso, dice, le ha enseñado el camino para tratar de el título: "Lo que aprendí de los años que luché con Andrea Dovizioso es que tienes que tener a todos los jugadores encima del tablero y luego, poco a poco, ir descartando", confiesa.

"Tanto Marco Bezzecchi como Álex Márquez y Pecco Bagnaia han ido muy rápido en pretemporada", dice señalando a los rivales que priori pueden ponérselo más complicado. Una Aprilia, la de Bezzecchi, que marcó la mejor vuelta en pretemporada, en la ecuación, junto a las dos Ducati, la oficial de Bagnaia y la de Gresini, ahora 'pata negra', que pilota este año su hermano.

La suerte está echada. Si Marc Máquez logra alinear su ambición con el potencial de la GP26 y sale victorioso en este primer GP de Tailandia, será el mejor indicativo de que 2026 puede ser otro año mágico para el campeón. Solo dos pilotos a lo largo de la historia exhiben dos dígitos en su palmarés: Giacomo Agostini (15) y Ángel Nieto (13). Marc aspira a unirse al selecto club y dejar atrás los nueve de Valentino Rossi, Mike Hailwood y Carlo Ubbiali.