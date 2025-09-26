¿Por qué Marc Márquez va a celebrar el título de MotoGp con el '1'?

Marc Márquez se encuentra a un solo paso de cerrar un nuevo título en la categoría reina. El '93' cuenta con un mundial en 125cc, otro en Moto2 y los siete restantes pertenecen a MotoGP. El problema surgió con la incorporación de Liberty Media como nuevo propietario del Mundial de motociclismo. Entre Dorna y la empresa norteamericana decidieron que ya no se contabilizarán los campeonatos de las categorías inferiores.

Cambios en el palmarés

De esta manera, los títulos de Moto3 y Moto2 ya no se incluyen en el palmarés de los pilotos. Por lo tanto, Marc ya no estaría cerca del noveno título sino del séptimo. Bajo la decisión de Dorna y Liberty Media, los títulos mundiales de 50cc, 80cc, 125cc, 250cc y 350cc quedarían en el olvido.

Márc Márquez, piloto de MotoGP / ALEJANDRO CERESUELA

Según los nuevos parámetros, algunas leyendas desaparecerían de la historia del motociclismo. Ángel Nieto, Jorge Martínez 'Aspar' o Sito Pons dejarían de contar con los múltiples títulos. Incluso los pilotos de la actual parrilla de MotoGP se verán afectados. Por ejemplo, Pedro Acosta y Álex Márquez ya no contarían con sus respectivos títulos.

La celebración con el '1'

Sin dudas, el último título de Márquez en 2019 se celebró como el octavo, pero esta vez la cuenta del título debería celebrarse como el séptimo. Por lo tanto, en el momento en el que Marc cierre la corona de 2025, deberá hacerlo bajo el número '1'. A pesar de las modificaciones en los registros del Mundial, si Marc cierra en Motegi el título conseguirá igualar a Valentino Rossi, quien también posee 7 títulos en la categoría reina.